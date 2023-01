A 2008-as válsághoz hasonló állapotok uralkodnak

A koronavírus-járványt követően az alacsony banki kamatok hajtották az ingatlanpiacot Csorba Dániel szerint. Az ingatlanszakértő a Napi.hu podcastjában elmondta, hogy tapasztalataik szerint az elmúlt években a tranzakciók több mint 80 százaléka tartalmazott valamilyen hitelkonstrukciót, így egyértelmű volt, hogy a magas kamatok magukkal rántják a keresletet.

Csorba beszélt arról is, hogy a 2008-as válsághoz hasonló számokat produkál most a szektor, de az igazi vízválasztó a január-februári hónapok lehetnek. A szakértő véleménye szerint 2023 egyfajta hibrid év lesz, és év végéig nem is várható, hogy változás történik az ingatlanok adásvételeiben. Csorba szerint az árak a mélypontjukat március-áprilisban érhetik el.

Az ingatlanok áraiban nem várható radikális csökkenés, de mivel az infláció 20 százalék felett van ezért a stagnáló árak valójában elértéktelenedést eredményeznek, amiben nagy különbség lehet az ország különböző pontjai, de még a budapesti kerületek között is.

A régióban Budapest ingatlanárai nem emelkedtek kiemelkedően az elmúlt években, hiszen Pozsonyban és Bécsben is hasonló mértékben nőttek az értékek, de a keleti régióban is ugyanezek a folyamatok mentek végbe.

Csorba Dániel arról is beszélt, hogy a kormányzat kamatmaximalizáló mentőintézkedésének köszönhetően a bebukott csokos hitelekkel vásárolt ingatlanok nem fognak valószínűleg nagy számban visszakerülni a piacra.

Az elmúlt év decembere még a korábbi évekhez képest is drasztikus visszaesést mutatott, mivel a megszokott 30 százalékos visszaesés helyett 60 százalékkal csökkentek az eladások országszerte.

Csorba Dániel kitért a rezsiválság miatt sújtott vendéglátószektor ingatlanaira is. A szakértő elmondta, hogy az elmúlt időszakban rengeteg megkeresést kapott, hogy próbáljanak meg értékesíteni vendéglátóhelyként üzemelő egységeket, de ezek annyira konkrét funkcióval rendelkeznek, hogy nehéz átalakítani és másként továbbadni, de a meglévő funkciókkal jelenleg nem mutatkozik kereslet a piacon.