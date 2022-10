Fejes Tibor: egy dolgot kerüljön el mindenki, azt, hogy szerződés nélkül maradjon!

Ma hóhért akasztunk! Mert hát - főleg, aki nem ismeri elég jól az energia útját a termelőtől a fogyasztóig, könnyen esik abba a hibába, hogy az oroszok ukrán háborújára és/vagy a szankciókra fogja a magas gáz és áram árat, aki viszont emlékszik arra is, hogy a háború előtt is árrobbanás volt a piacon, az pedig főleg a gázkereskedőkre mutogat. Ideje tisztázni a szerepeket és a helyzetet - ezért hívtuk ma a stúdióba Fejes Tibort, az Audax magyarországi vállalatának ügyvezető igazgatóját.

A Fejes Tiborral tavaly nyáron készítettünk egy interjút, ami nem csak olvasottságban, de egészen váratlan helyzetben is bizonyította hogy megérte. Például olyan szakmai ismeretséget köszönhetek annak az anyagnak, ami egy Budapest-München repülőjáraton beszélgetéssel kezdődött. Az Audax Renewables Kft. ügyvezetőjét - így talán érthető, hogy miért - hónapokkal ezelőtt meghívtam a podcastunkba. Az energiakereskedő cég vezetője gyorsan visszajelezte, hogy jönni fog, de kis türelmet kért, néhány hetet, mert addig túlcsordult volt már a naptára. A hetekből hónapok lettek, így az első kérdés az volt, hogy mi tartott ennyi ideig?

Fejes Tibor elmondta, hogy most is tele van a naptár, most sincs. Korábban kicsit optimistább voltam, és megint csak nem lenne most idő, de úgy gondolom, hogy minél több fogyasztónak elmagyarázhassuk, hogy az energiakereskedők és szolgáltatók oldaláról hogyan is néz ki a helyzet innen nézve.

Az Audax egy spanyol tulajdonú energiaszolgáltató, mely ugyan meglehetősen új szereplője a magyar energiapiacnak, de Fejes Tibor a cég elődjének számító E.On gázkereskedő cégét is irányította. A spanyolok gyakorlatilag napi rendszerességgel figyelték alaposan az elmúlt hónapok történéseit, mivel a magyar leányvállalat sokban különbözik a holland, spanyol vagy lengyeltől. "Az azonban csak rátesz a magyar sajátosságra, hogy csak itt nincs euró" - magyarázta a cégvezető. Hozzátéve, hogy a spanyol tulajdonos valóban nagyon közelről követte a magyarországi eseményeket, de az érdekelte a legjobban, hogy hogyan lehet ebben a környezetben stabilan és megbízhatóan, akár az ő rásegítésükkel is szolgáltatni.

Az európai mozgások egy szintig nagyon hasonlóak, ezért nem meglepetés, de Spanyolország gáz szempontból "speciális helyzetben" van, mert kevés gázt használnak, de más a helyzet Hollandiában is mivel a holland Audax maga dönthet arról, hogy látják el magukat a belföldi gázmezőkről. "A magyar helyzet specialitása a piac likviditásáról szól" - magyarázta Fejes Tibor.

Volt már a videós podcastunk vendége Felsmann Balázs, a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöke, Holoda Attila energiapolitikus és Miklós László is, aki a Mol és az FGSZ vezetéséből látta más perspektívából a gázhelyzetet, ezért fontos, hogy a gyakorló gáz-, illetve energiakereskedő perspektívájából is látható legyen, hogy mi zajlik az európai és a hazai piacokon. Azzal a kérdéssel merülünk bele a témába, hogy Fejes Tibor szerint mi az extrém a már az ukrán háború előtt is fel-felrángatott árakkal működött piacon? - Mikor lett ez hardcore rodeó?

A békeidőkről ma már azt tudom elmondani - akkor is, ha a fogyasztók ezt esetleg zokon veszik -, hogy nem volt túlzottan kereskedőpárti

- mondta Fejes Tibor. Hozzátette: alapvetően a nagyfogyasztók diktáltak, és így, visszanézve az tűnik egyre biztosabbnak, hogy ez a helyzet hosszútávon is megváltozik.

Az az ügyfél, aki jelen pillanatban nyitott arra, hogy megtárgyalja a saját energiaszolgáltatójával a helyzetét (azt, hogy miként módosítja a fogyasztást, hol próbál spórolni, leáll-e akár hetekre is stb.) jól jár - magyarázta az ügyvezető. Azt is elmondta, hogy ebben az esetben mind a két fél jól járhat, mert ekkor tudnak a legjobb eredménnyel kijönni a jelenlegi válsághelyzetből.

Ami most azonban azt jelenti a gyakorlatban, hogy a legjobb opció az, hogy minimalizálják a felek a veszteségeket.

Az Audax vezetője szerint egy dolgot kell elkerülnie minden kkv-nak és vállalkozásnak: azt, hogy szerződés, illetve energiaszolgáltató nélkül maradjanak. Ha más típusú szerződést kell ehhez aláírni, fogadják el, beszéljék meg, a kereskedő érdeke is az, hogy az ügyfelek megmaradjanak, és ezért hajlandóak olyan konstrukciót kidolgozni, ami mindkettőjük számára a túlélést kínálja.

"Az az ügyfél aki mereven ragaszkodik ahhoz, amit korábban megszokott, és számára bevált, azt nem csak a kereskedőknek, de saját magának is óriási veszteségeket okozhat" - magyarázta az energiakereskedő cég vezetője. Fejes Tibor szerint az biztos, hogyha most átállnak az ipari, kisipari fogyasztók arra, hogy a költségcsökkentés miatt optimalizálják, csökkentsék és átidőzítsék a működési és energia-fogyasztási tartományaikat és más fogyasztási görbe, görbék szerint működjenek, akkor ha az energiaválság mint helyzet egyszer felszámolódik vagy megoldódik, "már nem térünk majd vissza oda, ahonnan elindultunk".

Hogy mennyi időt kell kibírni addig, illetve, hogy az energiakereskedő szerint akkor milyen árakkal és milyen viszonyokkal lesz érdemes kalkulálni, és hogy a kereskedők szerint "mi lesz holnap?", a podcast vendégünk szintén részletesen elmondta.

De ennek megismeréséhez már el kell indítani a fenti videót.