A piacképes diploma a legtöbb ágazatban garancia az elhelyezkedésre, ahogy felsőfokú végzettség birtokában az átlag feletti fizetés is kétségtelenül is könnyebben megszerezhető.

Az utóbbi években ugyanakkor gyorsan javult a nem diplomás, képzett munkavállalók alkupozíciója, nagyrészt a szakemberhiánynak köszönhetően.

A középfokú végzettség a legtöbb munkáltatónál elvárás, ami igazán sokat számít az a képzettség, vagyis a piacképes szaktudás.

Az érettségi gyakorlatilag alapfeltétel, és a legtöbb területen önmagában nem elegendő egy magasabb bérszinthez.

Garancia a munkáltatónak, garantált fizetés a munkavállalónak

Fontos, hogy az Európai Unióban ritkaság a Magyarországon alkalmazott minimálbér-rendszer. A hagyományos minimálbér, vagyis a kötelező legkisebb munkabér mellett a garantált bérminimum kimondottan a középfokú végzettség elismerését szolgálja.

Abban az esetben, amennyiben a meghirdetett álláshely betöltésének feltétele a középfokú végzettség, akkor nem lehet alacsonyabb a teljes munkaidős alkalmazott fizetése a garantált bérminimum összegénél.

Ez idén bruttó 296 400 forint, kedvezmények nélkül pedig nettó 197 106 forint. Ez azt jelenti, hogy a középfokú végzettséggel, akár érettségivel rendelkező munkavállaló kötelező legkisebb fizetése – ha elvárás a középfokú végzettség – több mint nettó 42 ezer forinttal mindenképpen több lesz havonta a klasszikus minimálbér összegénél.

A piac jóval magasabb béreket követelt ki

A középfokú végzettséggel rendelkezőknek is céljuk ugyanakkor a magas fizetés elérése. Ez egy középfokú képzés elvégzésével is lehetséges, nem kell diploma még a híresen jól fizető ágazatokban sem az összes pozícióhoz, például az IT vagy a bankszektorban.

Szintén nem szükséges felsőfokú végzettség a vezető beosztásokhoz. A műszakvezetők, középvezetők fizetése már jóval az átlag feletti a legtöbb területen.

A versenyszféra legtöbb cégénél rugalmasak a végzettség terén a munkáltatók. Az a munkavállaló várhatóan nem szenved hátrányt, akinek adott esetben több éves szakmai tapasztalata van, munkavégzése kimagasló, ám nincs felsőfokú végzettsége.

A tudás mindenek felett

A szakemberekért folytatott versenyben az elmúlt években felértékelődött a tudás és a tapasztalat. A munkaadók számos területen, elsősorban a kékgalléros munkakörökben szinte egymást tapossák a jól képzett alkalmazottakért. Ez jelentősen megemeli a béreket, ennek következtében

a magas fizetések elsősorban azon múlnak, hogy az adott munkakörben a képzettség, vagyis a megszerzett tudás és a munkatapasztalat mennyire bizonyul elegendőnek.

Ez jelentősen dob a béreken: ahol kimondottan elvárás a felső- vagy középfokú képzettség, ott az átlagkereset bruttó 530 ezer forint körül alakul a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.

A képzettséget igénylő munkakörökbe tartozik a mesterektől a bolti dolgozókon át a sofőrökig mindenki, akinek valamilyen képesítésre van szüksége ahhoz, hogy az adott pályán dolgozhasson.

Ezeket a munkaköröket érdemes megcélozni diploma nélkül

Ha képesítést, szakmát szereznénk és célunk, hogy a fizetés felérjen egy diplomás munkavállaló bérével, és viszonylag hamar el tudjunk helyezkedni, akkor ezek a területek lehetnek a befutók:

könyvelő: bruttó 550 000 – 750 000 forint;

sofőr: bruttó 400 000 – 1 millió forint;

építésvezető: bruttó 500 000 forint;

esztergályos: bruttó 533 000 forint;

helpdesk munkatárs: bruttó 500 000 forint;

mozdonyvezető: bruttó 670 000 forint;

rendszergazda: bruttó 700 000 forint.

Ugyanakkor számos középfokú végzettséggel betölthető munkakörben érhetők el a diplomásokéhoz képest is jóval magasabb keresetek.

A veszélyes szakmákban nem a végzettség dönt arról, milyen magasak a fizetések Kép: Getty Images

Ezek a szakmák részben a munkavállalóra háruló felelősség miatt, részben a munkaerőhiány miatt fizetnek bőven az átlag felett (bruttó összegek):

légiforgalmi irányító: több mint 2 millió forint;

törvényhozó, képviselő: 1,5 millió forint;

sportoló: 1,5 millió forint;

tőzsdei és pénzügyi elemző: 1,2 millió forint;

szoftverfejlesztő: 1 millió forint;

ipari alpinista: 900 000 forint.

Kiemelendő, hogy a munkáltatók továbbra is előnyként értékelik a diplomát.

Ha egy adott munkakörre jelentkezik egy középfokú végzettségű és egy diplomás szakember, akkor nagy valószínűséggel a diplomás munkavállaló lesz a befutó.

Tévhit, hogy egy meghirdetett pozíciónál több fizetést kell adni annak a munkavállalónak, aki felsőfokú végzettséget mutat fel. Magyarországon nincs diplomás minimálbér, csak a középfokú végzettséghez kötött garantált bérminimum létezik.