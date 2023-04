Elindult háromnapos magyarországi apostoli látogatására Ferenc pápa – közölte Twitter-oldalán a Vatikán. A tájékoztatás szerint a katolikus egyházfő repülőgépe 8 óra 21 perckor szállt fel a római Fiumicino-repülőtérről.

Indulás előtt a pápa a Szent Péter-székesegyház körül élő hajléktalanok egy 15 fős csoportjával találkozott rövid időre a Szent Márta Házban.

Az egyházfő az ITA Airways (volt Alitalia) légitársaság A320 neo repülőgén utazik Budapestre.

A légitársaság egy volt munkatársa a Vatican News hírportálnak elmondta, hogy

a pápa indulása mindig garantált, mert az ITA Airways mindig két azonos felszereltségű repülőgépet helyez készenlétbe arra az esetre, ha váratlan műszaki hiba miatt az egyik gép nem vagy csak késve tudna felszállni.

Pope Francis sets off on his three-day Apostolic Visit to Hungary aboard the papal plane bound for Budapest, following a meeting at the Casa Santa Marta with a group of 15 homeless people.#PopeInHungary https://t.co/IQoD0wFiCO