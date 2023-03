Hozzájárult a parlament Finnország NATO-csatlakozásához: azaz hétfő késő délután az Országgyűlés elfogadta a Finnország NATO-csatlakozási kérelmét ratifikáló javaslatot, amit a Külgazdasági és Külügyminisztérium több mint nyolc hónappal ezelőtt nyújtott be a parlamentnek.

A hazai képviselők 182 igen és 6 nem szavazattal hagyták jóvá a csatlakozási jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényt.

Svédország és Finnország tavaly kérte felvételét a transzatlanti katonai szövetségbe, miután az orosz erők bevonultak Ukrajnába, ám mind a harminc NATO-tagállamnak ratifikálnia kell a kérelmeket a csatlakozáshoz. Közülük eddig csupán Magyarország és Törökország tartózkodott a jóváhagyástól.

Finnország most zöld utat kapott Magyarországtól is, ahogy a jelek szerint a Sanna Marin vezette északi ország tekintetében már Törökország is megenyhülhetett. Ugyanakkor Svédország NATO-csatlakozási kérelméről később születik döntés, mind magyar, mind török részről.