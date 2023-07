Bazári diszkóvilágítást kapott a jobb sorsra érdemes Lánchíd – így jellemezte a Napi.hu egyik olvasója levelében a nemrég átadott dunai átkelő szemkápráztató színekben futkosó fénysorait. Megállapítását egy minapi esős estén készült fotóösszeállítással is igyekezett illusztrálni:

Kép: olvasói fotó

Olvasónk levele július 13-án íródott, amikor is tudomása szerint semmiféle ünnep nem indokolta a csiricsáré színpompát, és mindez azért érdekes, mert a Budapesti Közlekedési Központ a világításról szóló eredeti közleményében az szerepelt, hogy a híd 1178 lámpatestből álló és dinamikusan változtatható „gyöngysora” alap esetben egyszínű, melegfehér fényben látható majd, de a rendszer alkalmas arra is, hogy ünnepeken, jeles napokon színesbe öltöztesse a hidat.

Minderről a BKK információs grafikája az alábbi tájékoztatást adja:

Bolti izzók a Lánchídon

A történelmi dunai átkelő megfelelő és méltó díszkivilágítása 86 éve állítja újra és újra kihívások elé a szakembereket, akik ezt a feladatot az évtizedek alatt változó sikerrel oldották meg – írja a PestBuda.hu történeti visszatekintése, amelyből kiderül, hogy az 1849-ben megnyitott Lánchíd világítása szinte soha nem volt megfelelő, mindig alulméretezett volt, és a díszkivilágítással is sok probléma adódott.

A híd II. világháború utáni díszvilágítása hamar tönkrement, már 1959-ben javítani kellett, majd az 1960-as évekre ismét működésképtelenné vált, ezért a Fővárosi Tanács 1966-ban megbízást adott az Épületgépészeti és Villamossági Tervező Vállalatnak a díszkivilágítás újjá tervezésére. Csakhogy a cégnek annyira nem volt ötlete, mit is kellene csinálni, hogy ötletpályázatot jelentetett meg 1966-ban a Hétfői Hírek hasábjain, az alábbi szöveggel:

„A tervezővállalat – minthogy a Lánchíd a budapestiek egyik legkedveltebb hídja – levélben fordult a szakemberekhez: tanácsaikkal vegyenek részt az új díszkivilágítás kialakításában. A vállalat ugyanakkor arra kéri a lakosságot járuljon hozzá ötletekkel, javaslatokkal a híd minél előnyösebb világításához.”

Ám a felhívás pusztába kiáltott szó maradt, és a vállalat egy meghökkentő javaslatot adott le: a kereskedelemben kapható lámpákat szereljenek fel a hídra. 1969-ben azonban már a Fővárosi Tanács és az állampárt, az MSZMP budapesti szerve is nyugtalankodott, ugyanis közeledett a rendszer számára ikonikus, 1970. április 4-e, azaz, akkori szóval a felszabadulás 25. évfordulója, amire mindenképpen ünnepi fényben szerették volna látni a Lánchidat. A kapkodás miatt tehát el is fogadták, hogy egyszerű, boltban kapható lámpákat szereljenek fel, azzal az ígérettel, hogy majd egyszer megfelelőre cserélik ki azokat. Akkor tehát 2 ezer bolti lámpát tényleg felszereltek a hídra, csakhogy azok 1972-re már használhatatlanná váltak.

1979-től a Lánchidat csak hétvégén és ünnepnapokon lehetett kivilágítani, akkor is csak este 10-ig.

A híd 1986–1988-as felújítására készülődve ismételten felmerült a díszkivilágítás helyzete, és a renoválás alkalmával már komolyabban vizsgálták a díszkivilágítást: öt különböző változatot is kipróbáltak. Az első változatnál csak a kőfelületeket világították meg, a második megoldásnál szintén a kőfelületek kaptak csak fényt, de keményebb, fehérebb fénnyel. A harmadik esetben már a lánc induló szakaszait is megvilágították. A negyedik módszerrel a teljes láncsorra szereltek volna égőket, az ötödik pedig ennek egy változata volt, amikor is a világítótesteket hátrébb tették, hogy azok nappal ne látszódjanak. A hídra végül a láncfüzéreket is megvilágító lámpákat szereltek.

A Lánchíd átadásának 1999-ben ünnepelt 150. évfordulóján aztán új, energiatakarékosabb világítási rendszert építettek ki, amit 1999. június 20-án adták át.

A legújabb, a mostani világítás pedig sokkal modernebb, LED-es, energiatakarékos megoldást használ az immár 175 éves hídon.

Ízlések és pofonok

Visszatérve a cikkünk elején említett olvasói levélre, van, akinek tetszik az új módi díszvilágítás, van, akinek nem. Kíváncsiak vagyunk olvasóink véleményére is, ezért a Napi.hu Facebook oldalán várjuk véleményüket ebben a megosztó kérdésben.

De megkérdeztük a BKK-t is, hogy akkor voltaképpen alaphelyzetben milyen is a híd világítása, illetve az élénk piros, sárga, zöld, kék fényeket milyen alkalmakkor kívánják használni.

Mivel levélírónk bazári diszkóvilágításnak nevezte a hídon futó élénk színű fényfüzéreket, továbbá úgy vélte, hogy ez a csiricsáré fényjáték nem illik a történelmi átkelő patinás hangulatához, valamint sötétben közlekedésbiztonsági szempontból is kifogásolható, mert figyelemelterelő és kápráztatja a rakpartokon közlekedő autók sofőrjeinek szemét, a következő kérdéseket tettük fel a BKK-nak:

Lehet-e diszkrétebbé változtatni a Lánchíd díszkivilágítását?

Milyen alkalmakra tervezik az élénk színű futófények használatát?

Mi a véleményük a felsorolt aggályokról?

