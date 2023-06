Míg korábban, a Tarlós-érában a dallistát a fideszes vezetés választotta ki, a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat most úgy döntött, egy előzetes válogatás alapján a budapestiek ízlésére bízza a főváros 150. születésnapja alkalmából, hogy a mostani nyári szezonban mely magyar és külföldi slágerek szóljanak a margitszigeti zenélő szökőkútból.

A több, mint 20 000 szavazat alapján a magyar befutók a következő dalok lettek az Énbudapestem szerint:

Budapest Bár: Nékem csak Budapest kell;

Animal Cannibals: Budapest nyáron sokkal szabadabb;

Wellhello: Rakpart;

Fábián Juli: Like a Child;

George Ezra: Budapest.

A Time magazin Budapestet a világ legnépszerűbb helyei közé sorolta Bővebben ---> Budapest is szerepel az amerikai Time magazin csütörtökön közzétett World's Greatest Places 2023 (A világ legnagyszerűbb helyei 2023) című, 50 turisztikai desztinációt kiemelő összeállításában.

A szavazási listára – a kivitelezővel egyeztetve – olyan dalok kerülhettek fel, amelyekhez látványos vízkép programozható. A zenei programba a 8 legtöbb szavazatot kapott dal került be, a nemzetközi vonalon tarolt a Guns N' Roses: Sweet Child O' Mine című dala, Coldplay-től a Paradise, de Andrea Bocelli: Time To Say Goodbye áriáját is sokan szerettétek volna idén is hallani.

A margitszigeti Budapest-blokk minden nap este 6-kor kezdődik, és egy órán át tart.