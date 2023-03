A világszerte több mint 50 milliós olvasótáborral rendelkező amerikai hetilap Budapestről szóló ajánlásában emlékeztet arra, hogy a magyar főváros idén ünnepli egyesítésének 150. évfordulóját egy csaknem száz eseményt kínáló rendezvénysorozattal.

See all 50 of the World's Greatest Places of 2023 in under two minutes https://t.co/jQaqrdHlyo pic.twitter.com/plHCnOIlRb