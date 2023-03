Sport (szinte) ingyen Budapesten: már egy ezresért kiadó Milák Kristóf pályája

Alakul a jó idő, és aki még nem tette meg, a tavasz első szeleivel most már igazán ráfordulhat a strandszezonra. A csúcsformához azonban nem kell vagyonokat elkölteni, olyannyira nem, hogy tele a főváros kiépített futópályákkal és szabadtéri edzőparkokkal, arról nem is beszélve, hogy már bőven kétezer forintért tempózhatunk egyet a budapesti uszodákban. Miközben a főváros önkormányzata is folyamatosan szervez ingyenes sportprogramokat.