Már 12 ezer orvos erősítette meg kamarai tagságát, írja a Magyar Orvosi Kamara (MOK) a Facebookon közzétett bejegyzésében.

Éppen egy héttel ezelőtt nyújtotta be Semjén Zsolt a parlament elé azt a törvényjavaslatot, ami kimondja, hogy a Magyar Orvosi Kamarában (MOK) meglévő tagság nélkül is végezhető egészségügyi tevékenység. A kamarai tagságot önkéntesen és bármikor meg lehet szüntetni. Kedden már meg is szavazták gyorsított eljárás keretében a törvényt.

A törvény kihirdetése után 24 órával már ötezer orvos jelezte, hogy a Magyar Orvosi Kamara (MOK) tagja akar maradni – mondta a MedicalOnline-nak Álmos Péter, a MOK alelnöke. Ugyanakkor az Európai Bizottság értékelése szerint Magyarországnak szánt uniós pénzek kerülhetnek veszélybe a MOK-törvény miatt, 800 millió euró a tét.

A MOK egyébként múlt héten a törvény benyújtásakor arra kérte a tagjait:

hogy erősítsék meg 30 napon belül kamarai tagságukat,

mondják fel az önként vállalt túlmunka szerződéseiket,

és ne írják alá az új ügyeleti rendszerben a szerződéseiket.

A Napi.hu kérdésre Kincses Gyula elmondta, az orvosi kamarának 50 ezer tagja van, a közellátásban körülbelül 30 ezren dolgoznak, az aktív tagok száma 40 ezer felett van.