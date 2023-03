A Twitter alkalmazottainak száma 7 500-ról kétezer főre csökkent, mióta Elon Musk átvette az irányítást. A folyamat kihívást jelentett az összes elbocsátott munkavállaló számára, ugyanis sokuk nem volt biztos abban, hogy kirúgták-e vagy maradhat a cégnél. Sokuk ezért a népszerű közösségi oldalon keresztül kereste meg a cég új vezérét.

Így tett Halli Thorleifsson terméktervező is, aki elmondta, hogy kilenc napig ki volt zárva a Twitter-fiókjából – számolt be róla a CNN.

„De senki nem mondta, hogy elbocsátottak” – tette hozzá az egyébként mozgássérült alkalmazott.

Dear @elonmusk ????



9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees.



However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You've not answered my emails.



Maybe if enough people retweet you'll answer me here?