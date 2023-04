Súlyos problémák vannak a Magyarországra szállított ukrán gabona minőségével. A korábbi aggodalmakat most megerősítették a február óta tartó, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) által koordinált országos vizsgálatok eredményei is.

A Magyarországon tárolt, Ukrajnából vásárolt gabona között bőven akadnak olyan tételek, amelyek az Európai Unió, így Magyarország szigorú növényvédelmi előírásainak betartásával nem kerülhetnek forgalomba – ismertette az Agrárminisztérium.

GMO kukorica és vegyszer minden mennyiségben

Az ukrán gabona február óta tartó vizsgálata során a hatóságok több esetben is kimutatták a szója és a kukorica mikotoxin szennyezését, de a tételek között találtak növényvédőszerrel szennyezett gabonanövényeket is.

A szakemberek egyes kukoricaszállítmányokban GMO szennyezést is kimutattak. A génmódosított kukoricát lefoglalták, a tételeket pedig megsemmisítik.

Csávázott vetőmaggal szennyezett kukoricát is találtak a vizsgálatok során. A csávázott vetőmag olyan vegyszereket és más növényvédőszereket tartalmaznak, amelyek ellenállóbbá teszik, így segítve a növény kikelését. Ezek a szintetikus anyagok ugyanakkor szennyezik a környezetet, hozzájárulnak a méhek és más rovarok pusztulásához és kimutathatók a termésből is, vagyis elfogyasztásával az emberi szervezetet is károsítják.

Februárban rendelte el Nagy István agrárminiszter az Ukrajnából hazánkba érkező gabona szigorú minőségi és élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzést. A szakemberek a gabonatárolókban fellelt tételekből vett mintákon

GMO és növényvédőszer-maradék és toxintartalom vizsgálatokat végeztek,

valamint ellenőrizték a tárolási körülményeket, a raktári kártevők esetleges jelenlétét,

és a nyomonkövethetőséget is.

Az ukrán liszttel is lehetnek gondok

Az országos ellenőrzések nemcsak a feldolgozatlan gabona terményekre, hanem a Magyarországra érkező ukrán eredetű búzalisztekre is kiterjedtek, mivel azok kapcsán is aggodalmat keltett a minőség. A liszteknél az ellenőrzések kiterjedtek

a szárazanyagra számított hamutartalomra,

a nedvessikér-tartalomra,

a sütőipari értékcsoportra,

a növényvédőszer-tartalomra

és a radiológiai vizsgálatokon.

Tilos a szennyezett gabona felhasználása

Az ukrán gabonát felhasználó magyar vállalkozások közvetlen felelőssége, hogy csak az uniós és a hazai szabályoknak megfelelő gabonát használjanak fel. A vizsgálatok során talált szennyezett alapanyagokból nem került a magyar fogyasztókhoz – tette hozzá az Agrárminisztérium.

A Nébih korábban a Napi.hu kérdésére arról is tájékoztatott, hogy az Európai Unióban

22 olyan hatóanyag használatára vonatozik tilalom, amely Ukrajnában engedélyezett.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a hatóanyagok kimutatása esetén tilalmat lehetne bevezetni a behozatalra, amennyiben azok értéke az uniós rendeletben megszabott MRL határérték alatti.

Ha a termény valamely EU-ban vagy Magyarországon tiltott, vagy nem engedélyezett szerrel szennyezett, akkor az úgynevezett MRL, vagyis a megengedett növényvédő-szer határérték a meghatározó a biztonság szempontjából. Az MRL alatti mértékben szennyezett termény – a hatóanyag uniós tilalma ellenére – jogszerűen behozható az EU területére.

Ukrajna elnézőbb a GMO-val, de nincs rá szüksége

A génmódosított összetevőkre vonatkozó vizsgálati eredmény mindenképpen érdekes, mivel hivatalosan Ukrajna sem termesztett a háború előtt GMO növényeket.

Ukrajna valamivel megengedőbb a GMO-kkal, mint Magyarország, nálunk teljes tilalom vonatkozik ezeknek a növényeknek a termesztésére.

Ukrajnában 2007 óta szigorú engedélyeztetési eljáráshoz kötött egy-egy GMO fajta felhasználásra. A hatóságok eddig csak kutatási és tudományos célú felhasználásra engedélyeztek ilyen növényeket.

A génmódosított növények termesztése felesleges is lenne, mivel Ukrajna rendelkezik a világon a legjobb minőségű talajjal és a termesztésbe vont területeinek mérete is óriási. A világpiacon pedig a GMO-mentes növények jóval keresettebbek, és jóval drágábban lehet ezeket eladni. Emellett az ukrán lakosság is elutasítja a GMO-kat.