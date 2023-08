Annak ellenére, hogy az utóbbi időben gyakrabban figyelmeztetnek a hatóságok az internetes csalások veszélyeire, nem kevesebb, hanem egyre több online térben elkövetett banki átverés történik, ráadásul a csalók folyamatosan újabb és újabb módszerekkel állnak elő.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint az idei év első negyedévében minden korábbinál több alkalommal jártak sikerrel a banki csalással foglalkozó bűnözők, egészen pontosan 4.150-szer. A bankszámla- és bankkártya-tulajdonosoknak ezzel több mint 3 milliárd forintos kárt okoztak, amelynek döntő részét az ügyfelek viselték.

Most a Facebook Marketplace került a hackerek célkeresztjébe. A csalás elsősorban azokra irányul, akik valamilyen terméket árulnak a virtuális piactéren.

Több érintettel is sikerült beszélnünk. Egyikük azt mesélte, hogy feltett egy babakocsit eladásra, majd szinte azonnal több érdeklődő is írt üzenetet. „Mindegyikben az volt a közös, hogy egyből futárt akart rendelni” – mondta a hölgy, aki állítása szerint az elsőnek még bedőlt, ezért megadta az e-mail címét, ezt követően két levél is érkezett a GLS nevében.

Egyértelmű visszaélésről volt szó, ugyanis az e-mail címek, amelyekről az üzenetek érkeztek, nem is tartalmazták még a futárszolgálat nevét sem.

Szinte az összes üzenet azzal kezdődik, hogy Foxpost vagy GLS futárcéggel szeretné kérni a szállítást. Legtöbbször az online piactereken ilyenkor előreutalással fizet a vevő, a kézbesítőt pedig az eladó rendeli, egyszerűen ez a szokás – ezt már egy másik érintett mondta, aki rendszeresen árulja megunt dolgait a neten.

A szállítás természetesen az én költségemre történik. A futár eljön hozzád, és felveszi az árut. Lehet kapni a pénzt, mielőtt a futár érkezik online, a kártyán.

– folytatódik az üzenet, aminek már a magyartalansága is gyanakvásra ad okot.

Az is a módszerük része, hogy ha az eladó bizonytalan, akkor egy hamis leírással próbálják meggyőzni a csalók, amihez azonnal küldik a linket. A szöveg azonban tele van valótlan állításokkal és helyesírási hibákkal – ezek mind intő jelek.

Ha valaki mégis bedől nekik, márpedig akadnak olyan eladók is, akkor érkezik a következő link, ahol meg kell adni az elérhetőségeket, majd a megerősítés gombra kattintva kártyaadatainkat próbálják megszerezni a csalók. Ekkor ugyanis egy banki oldalnak kinéző felületre irányít a böngésző, ami azonban a csalók saját weboldala, így pedig, ha valaki nem figyel eléggé, könnyen megszerezhetik az adatait.

Ha ön is gyakran fizet a neten, és fél, hogy ellopják a pénzét, ezt jó ha tudja A bankok kétharmadnál elérhető a virtuáliskártya-szolgálatás, mégis keveseknek van ilyenje. Elmagyarázzuk, miért érdemes igényelni és mi a különbség a digitális- és virtuális bankkártya között. Azt is megmutatjuk, hogy melyik bank milyen szolgáltatást kínál és mennyiért. Részletek →

Van még ennél is kifinomultabb csalás

Egyre elterjedtebb az a módszer is, hogy a csalók először csak a kártyaadatok egy részét szerzik meg az eladótól, majd megpróbálnak fizetni vele külföldön. Ez természetesen nem sikerül, mivel nincs náluk minden szám – de ez is a cél, ugyanis ekkor a kártyatulajdonos kap egy e-mailt és/vagy sms-t a banktól, hogy külföldön próbáltak fizetni a kártyával. Ezután néhány perccel egy hazai számról érkezik hívás, teljesen hitelesnek is tűnik elsőre, pláne az igazi banki értesítést követően, de érdemes figyelni, ugyanis szinte biztos, hogy ilyenkor csalók próbálkoznak.

Fontos, hogy ha fel is veszi a telefont, ne adjon ki semmilyen személyes vagy banki adatot addig, amíg nem győződött meg arról, hogy tényleg a bankjának ügyintézője van a vonal másik végén.

Kártyaszámot, lejárati időt vagy az sms-ben kapott biztonsági kódot pedig soha ne diktálja be telefonon, mert ezeket egyetlen bank sem kérheti öntől ilyen formában.

Egy olvasónkat nem kis pénzzel károsították meg, körülbelül háromszázezer forintot emeltek le a számlájáról. Nem is gondolta, hogy csalásról van szó, hiszen előtte kapott egy valódi értesítést a banktól, majd érkezett a hívás. A kártyaszámát a futárszolgálatnak álcázott oldalon keresztül szerezhették meg néhány nappal az eset előtt. A pénznek búcsút inthet, a lopás ugyanis visszafordíthatatlan. Ha az ügyfél által jóváhagyott, illetve az ő súlyos gondatlansága vagy csalárd magatartása miatt történt a tranzakció, a bank mentesülhet is a kártérítés alól.