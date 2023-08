Az utóbbi években egyre népszerűbbé vált az internetes vásárlás, szinte a teljes lakosság körében növekedés volt tapasztalható. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatsoraiból kiderül, hogy a magyarok körülbelül 74 százaléka vásárolt már webáruházban. Ez az arány tíz évvel ezelőtt még csak 30 százalék volt, de a legnagyobb növekedés 2017-től figyelhető meg az adatokban.

Természetesen a csalók is felfigyeltek erre, ezért ilyen gyakoriak az online térben elkövetett banki csalások, ráadásul a csalók folyamatosan újabb és újabb módszerekkel állnak elő. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint az idei év első negyedévében minden korábbinál több alkalommal jártak sikerrel a banki csalással foglalkozó bűnözők, egészen pontosan 4 150-szer. A bankszámla- és bankkártya-tulajdonosoknak ezzel több mint 3 milliárd forintos kárt okoztak, amelynek döntő részét az ügyfelek viselték.

Lapunk egyik olvasója hamis banki hívás áldozata lett Elmondása szerint annyit észlelt először, hogy kapott egy sms-t, amely az internetbankba történő belépéshez szükséges. Ő azonban nem is volt gépközelben, nem próbált belépni a netbankba. A teljes történetet ITT olvashatja el.

Sokféleképpen lehet védekezni a csalások ellen, figyelni kell például a link melletti lakatot a böngészőben. Mielőtt megadjuk a kártyaadatokat, a webcímet is érdemes ellenőrizni, hogy valóban a szolgáltató oldalán vagyunk, illetve a link előtt feltétlenül https szövegnek kell szerepelnie, nem pedig http-nek. Ezek a jól ismert szabályok.

De van egy még egyszerűbb védekezési mód, ez pedig a virtuális bankkártya, vagy ismertebb nevén webkártya. Ez jelentősen csökkentheti a kockázatot. Lényege ugyanis, hogy kizárólag online fizetésre használható, ráadásul legtöbbször külön alszámla is kapcsolódik hozzá, amire csak akkora összeget kell elhelyeznünk, amennyit el szeretnénk költeni a neten, így ha meg is szerzik a banki adatokat, nem kell attól félni, hogy eltűnik az összes pénzünk, hiszen csak az álszámlához férnek hozzá a csalók.

Attól pedig nem kell félni, hogy ez többe fog kerülni, a kártyás fizetés ugyanis továbbra is ingyenes, valamint a saját számlák közötti átvezetésért sem kérhetnek pénzt.

Eltérő szolgáltatást nyújtanak a bankok

Annyi biztos, hogy a virtuális kártya használata kevésbé kényelmes, mint a fizikai kártyával történő fizetésre. Előbbire ugyanis pénzt kell átvezetni, vagy limitet kell módosítani a használat előtt. De a pénzünk biztonsága megér ennyit.

A hazai bankok közül jelenleg az OTP Bank, CIB Bank, az Erste és a Gránit Bank nyújt ilyen szolgáltatást az ügyfeleknek. Az elektronikus pénzügyi szolgáltatók közül a Revolut és a Wise is kínál ilyen lehetőséget.

Az OTP Bank webkártya szolgáltatása kizárólag online vásárlásra használható a Mastercard elfogadóhelyeken. A kártyához külön alszámla kapcsolódik, a virtuális kártya pedig fizikailag nem létezik, csak a netbankban érhető el. Jelenleg ingyenes az éves kártyadíj, az akció után azonban 1 501 Ft.

2021-ben a pénzintézetek túlnyomó része kizárólag fizikai bankkártyák használatát tették lehetővé, mindössze a bankok negyedénél volt elérhető a virtuális kártya, de csak akkor, ha fizikai kártyája is volt az ügyfélnek.

A tavalyi évben azonban teljesen átalakult a piac. A szolgáltatók 10 százalékánál akár fizikai kártya nélkül is szerezhetünk virtuális bankkártyát, körülbelül 60 százalékuknál elérhető, ha van rendes bankkártyája is az ügyfélnek – derül ki az MNB nemrég közölt adataiból. Aggasztóbb szám azonban az, hogy a bankok egyharmadánál nincs lehetőség virtuális fizetőeszköz használatára, pedig ez fontos tényező a bankválasztáskor, főleg a fiataloknak. Az X generációnak a könnyű használat és az alacsony pénzügyi kockázat győzi meg, míg a Z generációnak az életstílussal való összeegyeztethetőség fontos.

Virtuális ≠ digitalizált bankkártya

A virtuális- (vagy internetkártya) és a digitalizált bankkártya nem ugyanazt jelenti. A legnagyobb különbség a kettő között talán az, hogy előbbinek a hagyományos kártyától eltérő száma van. A digitalizált fizetőeszköz pedig tulajdonképpen a hagyományos plasztikkártya telefonba költöztetését jelenti.

Az Apple Pay az MNB elemzésben részt vevő bankok mindegyikében rendelkezésre áll, továbbá vagy saját mobilfizetési megoldás, vagy a Google Pay szolgáltatása közül legalább az egyik elérhető az összes bank ügyfelei számára. Ezek a technológiák valószínűleg azért ennyire népszerűek, mert sokkal kényelmesebb, sőt gyorsabb is a fizetés az okoseszközök használatával. Nem kell magával vinnie a kártyáját, elég a telefont vagy az okosórát magánál hordani, ami valószínűleg egyébként is a zsebében lenne. A mobiltárcás költéseknél ráadásul a saját eszközön kell hitelesítenie magát az ügyfélnek, így értékhatártól függetlenül érintésmenetes a fizetés. Ráadásul egyre több alkalmazás is elfogadja ezeket, így a telefonról rendelve könnyedén tudunk fizetni a kártyaadatok beírása nélkül.

Jelenleg 1,7 millió mobiltárcába regisztrált kártya van itthon, ami egyébként egy év alatt közel félmilliós növekedést jelent.

Tavaly pedig a 200 milliós darabszámot is meghaladta a mobilfizetések száma, ami több mint duplája a 2021-es adatnak.