A hazai bankrendszer fejlettségi szintje a korábbi évekhez képest bár kisebb mértékben, de tovább javult az elmúlt időszakban. A digitális érettség azonban a közepes fejlettségi szintről továbbra sem mozdult el.

A fogyasztók részéről egyre nagyobb igény van arra, hogy digitális formában, otthonról tudjanak banki ügyeket intézni – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) FinTech és Digitalizációs jelentéséből. A folyószámla nyitás szinte az összes banknál elérhető volt már korábban is, de már személyi kölcsön igénylésére, sőt befektetési számla nyitására is egyre több banknál van lehetőség. Érdekes módon bankszámlák zárására pont, hogy egyre kevesebb bank ad lehetőséget online formában – vélhetően a visszaélések elkerülése érdekében döntöttek így.

A bankok az ügyfelek megszerzésére fókuszálnak digitális megoldásaikkal, közben pedig a már meglévő ügyfélkörnek is egyre szélesebb spektrumot kínálnak.

Népszerű a virtuális kártya, mégsem érhető el mindenhol

Az online számlakezelés mellett a virtuális kártyák is egyre népszerűbbek. 2021-ben a pénzintézetek túlnyomó része kizárólag fizikai bankkártyák használatát tették lehetővé, mindössze a bankok negyedénél volt elérhető a virtuális kártya, de csak akkor, ha fizikai kártyája is volt az ügyfélnek.

A tavalyi évben azonban teljesen átalakult a piac. A szolgáltatók 10 százalékánál akár fizikai kártya nélkül is szerezhetünk virtuális bankkártyát, körülbelül 60 százalékuknál elérhető, ha van rendes bankkártyája is az ügyfélnek. Aggasztóbb szám azonban az, hogy a bankok egyharmadánál nincs lehetőség virtuális fizetőeszköz használatára, pedig ez fontos tényező a bankválasztáskor, főleg a fiataloknak. Az X generációnak a könnyű használat és az alacsony pénzügyi kockázat győzi meg, míg a Z generációnak az életstílussal való összeegyeztethetőség fontos.

A digitális fizetési megoldásokon belül a bankkártyák mobiltárcákba való integrálása a legnépszerűbb. Az Apple Pay az MNB elemzésben részt vevő bankok mindegyikében rendelkezésre áll, továbbá vagy saját mobilfizetési megoldás, vagy a Google Pay szolgáltatása közül legalább az egyik elérhető az összes bank ügyfelei számára. Ezek a technológiák valószínűleg azért ennyire népszerűek, mert sokkal kényelmesebb, sőt gyorsabb is a fizetés az okoseszközök használatával. Nem kell magával vinnie a kártyáját, elég a telefont vagy az okosórát magánál hordani, ami valószínűleg egyébként is a zsebében lenne. A mobiltárcás költéseknél ráadásul a saját eszközön kell hitelesítenie magát az ügyfélnek, így értékhatártól függetlenül érintésmenetes a fizetés.

Jelenleg már 1,7 millió kártya van mobiltárcába regisztrálva itthon, ami egy év alatt közel félmilliós növekedést jelent.

Tavaly pedig több mint 200 millió mobilfizetés történt ezekkel a virtuális kártyákkal, amely több mint kétszerese a 2021-es adatnak. Jó hír az is, hogy az MNB adatai szerint a tavalyi évben már szinte teljes körű volt az érintőkártya technológia, egészen pontosan a kibocsátott fizetési kártyák 93 százaléka volt alkalmas érintés nélküli fizetésre.

Nem csak az otthoni ügyintézést digitalizálják a bankok

A nagyobb ügyfélelégedettség érdekében a legtöbb bank próbálja növelni a digitalizáció mértékét az ügyintézésben.

Ez az otthonról végezhető ügyeknél egyszerűen annyit jelent, hogy saját eszközről biztosítottak a szoftveres megoldások, például a netbankban, vagy az online kártyás fizetésnél.

Az ügyfélterekben nagy segítség az előzetes időpontfoglalási lehetőség, elektronikus formanyomtatványok használata, vagy a digitális aláírópad. Utóbbi nagyobb biztonságot jelent az ügyfélnek is, hiszen szinte lehetetlen az aláírás hamisítása – sokszor még a saját szignót is nehezen fogadják el a banki rendszerek.

Bankszámlakivonatból is kevesebbet nyomtatnak a pénzintézetek, ami nemcsak a digitalizáció szempontjából előnyös, hanem a környezetvédelmi célkitűzések miatt is előnyös. A lakosság körében az ügyfelek 80 százaléka elégedett a virtuális kivonattal, amit bármikor elér az internetbankban. A bankok ráadásul sokszor kedvezményeket is biztosítanak azoknak a fogyasztóknak, akik lemondanak a papíralapú kivonatról.

Mesterséges intelligencia és a pénzügyek

Az elmúlt egy évben csak itthon 1,4 milliárd kártyás vásárlás történt, ami másodpercenként 44 tranzakciót jelent. Ezt pedig értelemszerűen manuális emberi erővel lehetetlen feldolgozni, ezért fontos a technológiai fejlődés a bankszektorban.

A banki ügyfeleknek számára is előnyös ezeknek a rendszereknek a használata, hiszen kiberbiztonsági célokra is használható, különösen a csaló tranzakciók azonosítására. A vásárlási szokásokat ugyanis szorosan figyelemmel kíséri a rendszer, ami képes jelezni a szokatlan tevékenységeket.