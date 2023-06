A jelenleg érvényben lévő rendszert is lehetett volna módosítani ahhoz, hogy spóroljon az állam, nem kellett volna kivonni a nagytelepüléseken élőket – mondta az ATV-ben Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági elemzője.

A kormány bejelentése élénkítheti is az ingatlanpiacot

– tette hozzá a szakember, aki úgy látja, jelenleg visszafogott az ingatlanpiac, és ha továbbra sem történik semmi, akkor ez spórolási lehetőség az államháztartásnak is.

Siralmas, amit az elmúlt félévében láttunk az előző évek élénk ingatlanpiaci forgalmához képépest

– fogalmazott és hozzátette, a CSOK esetében sok a kifizetett kamatprémium, államháztartási szinten is szemmel látható összeg. Ezt azonban a jelenleg érvényben lévő rendszerben is lehetett volna módosítani, nem kellett volna feltétlenül átalakítani a nagytelepüléseket érintő CSOK-ot.

Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy az állam akkor is spórolt volna, ha a kormány nem módosítja a feltételeket, mert most gyenge a kereslet, a piac „megoldja a spórlást” az állam számára.

Balogh László szerint lehet, hogy reálisabb ingatlanpiaci árakkal találkozhatunk a következő félévben, mert sok tulajdonos most gyorsan próbálhatja értékesíteni a lakását továbbköltözés miatt, így ez a folyamat lenyomhatja az árakat.

Herman Bernadett, a Bank360 elemzője felhívta a figyelmet arra, hogy az MNB statisztikái szerint az év első hónapjaiban - amikor a legmagasabb volt a kamatszint - nagyon kevés hitelt vettek fel, míg egy évvel korábban nyolcszor-tízszer magasabb volt az igénylések száma.