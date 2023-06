Az elektromos autók népszerűbbek, mint valaha, az eladások száma is folyamatosan nő nemzetközi és hazai viszonylatban egyaránt. A legtöbben környezetvédelmi okok miatt vásárolnak elektromos kocsit, de nem mindenki tud újat venni, használtakból pedig még kevés van a piacon.

Akinek nem opció a többmilliós beruházás, annak marad az átalakítás lehetősége – tehát a benzinnel vagy gázolajjal működő kocsikat elektromos meghajtásúvá alakítják.

Aggodalomra ad okot az, hogy ha az üzemek teljesen átállnak az elektromos járművek gyártására, akkor nem lesz elég alkatrész a hagyományos autókhoz, amiket ugyanúgy kell javítani vagy szervizbe vinni.

Az átalakítások erre is választ adhatnak, hiszen hosszú távon gondolkodva ez sokkal előremutatóbb.

Az átalakítás azonban egy bonyolult folyamat

A hagyományos kocsik elektromos meghajtásra történő átalakítása még nem elterjedt, de az amerikai energiaügyi minisztérium – ők voltak az első kormányzati szerv, akik nyilatkoztak az új megoldási lehetőségről – szerint teljesen megoldható.

Először a teljes belső égésű motort el kell távolítani,

majd a helyére akkumulátort és elektromos motor(okat) kellene beépíteni.

Persze, ez csak néhány teendő, ezen kívül kábelezésre és kiegészítő eszközök beépítésére is szükség van, amelyek nélkül nem tud működni az autó.

Olyan cégek is vannak már, amelyek kifejezetten a hagyományos autók átalakítására szakosodtak. Egy amerikai vállalkozó a hagyományos kocsik átalakításának egyik úttörője volt, cége ugyanis már régóta működik. Olyan népszerű, hogy 4-5 éves várakozási idővel kell számolnia az ügyfeleknek. Nálunk ez még nem elterjedt, azonban ha elindul az átalakítási hullám, akkor gyorsan beindulhat a piac.

Van azonban egy óriási probléma ezekkel az átalakítóműhelyekkel, mégpedig az, hogy legtöbbjük legalább annyit kér, mint amennyit egy új elektromos autóért kell fizetni. Közben pedig a benzines autók sokkal olcsóbbak maradtak, emiatt sem kifizetődő vagy hatékony egy autóátalakító cég szolgáltatásának igénybevétele.

Drága, de nem a munkadíj miatt

Az átalakításhoz szükséges anyagokat könnyen be lehet szerezni, amelyeket minimális hozzáértéssel vagy egy szakképzett szerelő felbérlésével be is üzemelhetünk a hagyományos autónkon.

Szakértők szerint a legideálisabb autótípusok azok, amelyek viszonylag könnyűek és kézi sebességváltóval rendelkeznek. Ennek oka, hogy minél nagyobb a kocsi súlya, annál kevésbé hatékony az elektromos motor működése, míg az automata váltók túl sok energiát használnak el.

Már csak a környezetvédelmi okok miatt érdemes elgondolkodni elektromos autó beszerzésén, ugyanis sokkal biztonságosabbak ezek a járművek, fenntartásuk is sokszor olcsóbb, mint a hagyományos verzióké.

Nem kell többet benzint vagy gázolajat tankolni, ráadásul nem csak a nyilvános töltőállomásokon, hanem akár otthon is „teletölthetjük” az autót, sok városban pedig ingyen is parkolhatunk tisztán elektromos üzemű járműveinkkel.

A klímaváltozás elleni küzdelem érdekében egyébként az EU ambiciózus célokat tűzött ki az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése terén. Az Unió 2050-re klímasemlegességet szeretne, 2030-ig pedig 55 százalékkal kívánja csökkenteni a kibocsátást – erre az európai klímaváltozási törvény kötelezi a tagállamokat.

Közben az autókereskedésekben egyre nehezebb új e-autóhoz jutni

Népszerűségük ellenére nemzetközi és hazai viszonylatban egyaránt nehéz lesz most raktárról találni megfelelő kocsit.

A használtautó.hu-n jelenleg kevesebb mint 3 500 használt elektromosautó-hirdetés van.

Új villanyautóból pedig mindössze ezer darabot kínálnak a szalonok.

De miért hiánycikk a villanyautó? Elsősorban az ellátási láncot lehet okolni, méghozzá azért, mert az Elsősorban az ellátási láncot lehet okolni, méghozzá azért, mert az akkumulátorgyártás hiányosságai miatt nem tudnak a keresletnek megfelelő mennyiségű elektromos járművet gyártani. További lehetséges okok ITT





Az azonban továbbra is kérdés, hogy érdemes-e átalakítani az öreg dízeleket elektromossá?

Az ellenzők szerint inkább a hagyományos motorral rendelkező autókat kellene minél hosszabb életciklusban használni, majd utána egy új elektromos autót venni.