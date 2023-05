Korábban az éves fogyasztás 10 százalékát tárolta az ország biztonsági készletként, ezt közel 2 milliárd köbméterre, a fogyasztás 20 százalékára emelték miközben a fogyasztás is csökkent.

A miniszter szerint az atomenergiára szüksége van Magyarországnak, miközben a növekedés fő meghajtója jelenleg a napenergia, de fel kell használni szélenergiát, a földhőt, a biogázt, biomasszát és a hulladékot is fel kell dolgozni. Nem utolsó sorban a létező fosszilis energiahordozók – kőolaj, földgáz – termelését is még valamelyest lehet fokozni. Ezek mind olyan energiahordozók, energiatermelés, amit itthon tudunk előállítani, és ezzel az energiafüggetlenségünket tudjuk szolgálni – tette hozzá.

Mint mondta van probléma a víziközmű-hálózattal, amire erőforrásokat kell fordítani, hogy felújítsák az öreg csöveket, de rámutatott, az uniótól erre nem kapunk pénzt, ezt saját forrásból kell biztosítani.

A kormány jelentős víziközmű-felújítási programot tervez. A tízéves programban jelentős összeg áll majd rendelkezésre a legkritikusabb hálózati elemek cseréjére. Magyarországon már több mint a lakosok 96-97 százaléka egészséges, iható ivóvíz jut a nap 24 órájában.

Április közepén jelentették be, hogy módosították a Magyar Közlönyben a hivatalos kormányrendelet, miszerint rezsicsökkentést vezet be a kormány május 1-től a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak számára. Megjelent a kormányrendelet, ami szerint bizonyos fogyasztók május 1-től akár 50 százalékos kedvezményt is kaphatnak a rezsire.

A kormányrendelet 4. paragrafusának módosítása szerint, a bizonyos felhasználók által fizetendő villamosenergia egységára a szolgáltatási jogviszony létrejöttének időpontjában alkalmazott áramdíjhoz képest 59 százalékkal csökken, illetve a kialakult ár a szolgáltatási jogviszony részévé válik.

A gázdíjból is lecsippentettek. A Kormány 126/2023. (IV. 17.) rendeletének 9. paragrafusát is kiegészítették, amely szerint a felhasználók által fizetendő földgáz egységára a szolgáltatási jogviszony létrejöttének időpontjában alkalmazott gázdíjhoz képest 52 százalékkal csökken. A második kiegészítés szerint pedig – ahogyan már az előző esetben is – ez a szolgáltatási jogviszony része lesz.

Lantos Csaba: Nyitunk a megújuló energiák felé Lantos Csaba energiaügyi miniszter egy előadás keretében Magyarország energiafüggőségének csökkentési lehetőségeiről beszélt, hangsúlyozva a megújulók szerepét.

Lantos Csaba a friss videójában sem beszélt arról, hogy az átlag feletti fogyasztáson és annak tarifáin változtat-e a szaktárca vagy a kormány.