Az S&P az Associated Banc-Crop és a Valley National Bancorp besorolását minősítette le a finanszírozási kockázatok és a közvetített betétektől való nagyobb függés miatt. További három bankot (UMB Financial Corp, Comerica Bank, Keycorp) is leminősített a nagy betétkiáramlásra és a magasabb kamatlábakra hivatkozva – írja a Reuters.

Az S&P jegyzetében azt írja, hogy a szövetségi betétbiztosítási társaság (FDIC) által biztosított bankok által tartott betétek tovább csökkentek, a helyzet pedig tovább romolhat, ha a Fed tartósan magasan tartja a kamatokat.

A hitelminősítő intézet az S&T Bank és a River City Bank kilátását stabilról negatívra változtatta, egyebek mellett a magas kereskedelmi ingatlanpiaci kitettség miatt.

Két héttel ezelőtt a Moody's csökkentette több kis- és közepes méretű amerikai bank hitelminősítését és felhívta a figyelmet, hogy a gyengébb nyereségesség és a finanszírozási kockázatok próbára teszik a szektort.

A Silicon Valley Bank és a Signature Bank év elei összeomlása az amerikai bankszektor bizalmi válságát idézte elő, ami a hatóságok sürgősségi intézkedései ellenére számos regionális banknál betétáradathoz vezetett.