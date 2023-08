Szoboszlai Dominik eddig sem volt híján a jó autóknak: még salzburgi játékosként egy Audi A5-össel kocsikázott, majd a lipcsei transzfert követően vásárolt egy Mercedes AMG G63-ast. A luxuskategóriás járgány egy 4 literes V8-as motorral rendelkezik, 577 lóerős, 9 sebességes automata váltós, ennek következtében hatalmas is a fogyasztása, több mint 13 litert fogyaszt 100 kilométeren.

Annak ellenére, hogy egy igazi monstrumról beszélünk, 4,5 másodperc alatt gyorsul 100-ra, az ára pedig nem kevesebb, mint 80 millió forint

– írja a VG.hu.

Nem volt ez azonban mindig így, korábban arról nyilatkozott a játékos, hogy édesapjával és managerével közösen megbeszélték, hogy egészen addig nincs szükség saját autóra, amíg nem tett le komolyabb teljesítményt az asztalra, erről nyilatkozott is az alábbi videóban.

A hírek szerint a magyar játékos most ismét emeli a tétet, ugyanis azt nyilatkozta a The Athleticnek, hogy a magyar rekordot jelentő 70 millió eurós (27 milliárd forintos) klubváltásával bőven rászolgált erre. Mivel továbbra is édesapja beleegyezésére van szükség az újabb nagyobb kiadáshoz, egyelőre nem árulja el, milyen lesz az új kocsija, de annyit már elmondott, hogy megvan a kiszemelt.

Minden bizonnyal lesz nagy verseny a klubtársakkal, ugyanis a liverpooli fiúk nem akármilyen autókat tartanak a garázsban.

Mohamed Szalah gépparkjában egy

Lamborghini Aventador (271 ezer font, 123 millió forint),

egy Mercedes-Benz SLS AMG Roadster (176 ezer font, 80 millió forint) és

egy Bentley Continental GT (160 ezer font, 73 millió forint) is található,

de van egy a Range Rover Sport SVR-je, egy Mercedes AMG GLE Coupéja, egy Audi Q7-je, de még a régi Toyota Camryja is megvan

A balhátvéd Andy Robertson legértékesebb darabja egy 138 millió forintos Lamborghini Urus, de többet használja a Range Roverét.

A frissen kinevezett csapatkapitány Virgil van Dijk egy 186 millió forintos Ferrari 488 Spidert hajt, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Cody Gakpo pedig Bentley-vel rója a kilométereket.