Nem érdemes megvárnia szerdát a tankolással annak, aki esetleg már villogó üzemanyagjelzővel jár. Szerdán a benzin esetében 12 forinttal emelkedik az ár, a gázolajért pedig 15 forinttal kell többet fizetni – írja a holtankoljak.hu.

Az aktuális átlagárakat figyelembe véve szerdától az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

benzin: 622 Ft/liter,

gázolaj: 613 Ft/liter.

A drágulás oka, hogy emelkedett a brent kőolaj ára, a forint árfolyama pedig gyengül a dollárhoz képest.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a pénteki 12 illetve 13 forintos üzemanyag áremelkedés után az ATV-nek azt mondta,

további jelentősebb áremelkedésre nem kell számítani, tehát a 650 forintos szintet nem fogjuk elérni a következő két hónapban. Hogy az ősz végén mi lesz, az nagy kérdés, az ősz indulásával azért a gázolaj ára mindig emelkedni kezd.

Ezzel szemben Holoda Attila energetikai szakértő a Hírklikknek úgy fogalmazott, nem lát reményt 600 forint alatti üzemanyagárra, majdnem biztosra veszi, hogy egy jó darabig tartósan hatossal fog kezdődni a benzin és a gázolaj ára, és ez mindaddig így marad, amíg gyengélkedik a gazdaság, és vele együtt a forint.

Hozzátette, az üzemanyagárak másik nagy befolyásoló elemében, a nemzetközi olajárakban sem lát olyan nagy ingadozást, ami alapvetően változtatna a hazai árak alakulásának a trendjén.

Áremelkedést vár az alapanyagpiacon Molnár László, a GKI vezérigazgatója is. A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) már korábban döntött a termeléscsökkenésről, ami az olajár emelkedését célozza, ez pedig a kínálatot szűkítheti. Ráadásul az orosz kőolaj jórésze ki sem jut a piacra a kereskedelmi korlátozások miatt. Így amíg Amerikában a termelők a hiteleik fizetésére fókuszálnak, addig a nemzetközi – főként a kínai – kereslet nőhet – írta a Népszava.

A GKI vezetője szerint nem lenne meglepő, ha ezek után év végére 100 dollár körüli lenne a Brent olaj ára.

A következő hónapokban a szakemberek a dollár erősödését várják, és bár a forint most viszonylag erős, nem várható, hogy ennél tovább fog javulni.

A magyar kormány nemrég szén-dioxid-kvóta-adót vetett ki a légszennyező cégekre, melyet visszamenőleg kell az érintetteknek fizetniük. Ez érzékenyen érinti a Molt, becsléseik szerint a százhalombattai finomítónak ez húszmilliárdos többletkiadást jelent, miközben a hazai piac négyötödét látja el. Molnár László arra számít, hogy a Mol ezt a többletet is az üzemanyagárakra fogja hárítani.

Hogy jövőre hogyan alakulnak az árak, azt nagyban befolyásolja, hogy januártól 41 forinttal emelkedik a jövedéki adó.

Hernádi Zsolt a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett MCC Feszt pódiumbeszélgetésén Esztergomban a Mol pénzügyi helyzetéről és gazdasági környezetéről szólva, arra hívta fel a figyelmet, hogy az idei évben a cég makrogazdasági, olajipari környezete sokkal rosszabb, mint a tavalyi volt. Hozzátette: tavaly a vállalatoknál az ipari beruházások összege már markánsan elkezdett csökkenni, és a magyar makrogazdaságban három év múlva hiányzik majd, ha a Mol csökkenti a beruházásait.

Kitért arra is, hogy a Molnál azt vallják, ami jó a cégnek, az jó az országnak, és ez fordítva is igaz: ami rossz az országnak, az rossz a Molnak is – írta meg a Napi.hu. Hozzáfűzte: egy magyarországi központú vállalat akkor lehet erős, ha a magyar kormány is erős. A cég vezére az árak alakulásáról nem beszélt.