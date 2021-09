A CBRE számításai szerint a magyar piac a nyár végéig kis mértékben tovább nő: a befektetési forgalom szeptemberre átlépheti a 700 millió eurós határt. A folyamatban lévő tranzakciók alapján pedig 2021 végére a magyarországi befektetési volumen elérheti az 1,2-1,3 milliárd eurót, ami éves összevetésben 25-30 százalékos növekedés.

A fellendülés várt mértéke illeszkedik a globális piaci várakozásokhoz, azonban még mindig komoly kockázat a pandémia, mivel egy esetleges negyedik hullám és az ezzel járó utazási korlátozások jelentősen lassíthatják a gazdasági helyreállást, egyúttal a potenciális vásárlókat is megakadályozhatják a régiós befektetésekben, így az őszi hónapok eseményei meghatározóak lesznek a kontinens piaci teljesítményére.

Arra is rámutattak, hogy globálisan jelentősen nőtt az ipari ingatlanok iránti érdeklődés: Csehországban és Lengyelországban az utóbbi években már a teljes forgalom 25-30 százalékát teszik ki az ipari ingatlanokkal összefüggő befektetések. Magyarországon azonban ez az arány kevesebb, mint 10 százalék, leginkább az alacsony eladási hajlandóság és az elmúlt években az új fejlesztések hiánya miatt. A CBRE felméréséből viszont kiderült, hogy a befektetői igény igen magas: 2020-ban a magyarországi befektetők 36 százaléka részesítette előnyben az ipari ingatlanokat, és az idén is 26 százalékuk fektetne ipari ingatlanba, a visszaesés a szűkös kínálatnak tudható be.

A közlemény szerint a befektetési preferenciákat nagymértékben befolyásolják a globális ingatlanhasználati tendenciák, valamint, hogy a pandémia következményeként az otthoni munka intézményének fellendülésével alábbhagyott az érdeklődés az irodák iránt. Példaként említették, hogy míg 2019-ben a befektetők 58 százaléka fektetett volna irodai ingatlanba, 2021-ben már csak 38 százalékuk.

Az ipari ingatlanok iránti érdeklődést tükrözik az árazással kapcsolatos visszajelzések is, mivel a megkérdezettek 31 százaléka kínálati áron felül is hajlandó vásárolni. Ezzel szemben az irodai ingatlanoknál a befektetők 55 százaléka tárgyalna kedvezményről, és 45 százalék vásárolna kínálati áron. A kedvezmények iránti igény a kiskereskedelem területén a legerősebb: a befektetők mindössze 15 százaléka hajlandó kínálati áron vásárolni, míg további 15 százalékuk legalább 30 százalékos kedvezménnyel fektetne be - olvasható a CBRE közleményében.

A CBRE Group, amelynek a központja Dallasban van, a világ legnagyobb kereskedelmi ingatlan- és befektetési vállalata. A cég több mint 100 000 alkalmazottat foglalkoztat, és több mint 530 irodában nyújt szolgáltatásokat ingatlanbefektetőknek és -bérlőknek világszerte.

