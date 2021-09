2011-ben még elképzelhetetlennek tűntek a mai lakásárak, és a mélypont közeli piacon mindenki arra várt, hogy mikor indul végre újra a növekedés. A ma legdrágábbnak számító V. kerületben 10 éve még átlagosan 347 ezer forintos négyzetméterárral találkozhattunk és az áremelkedésre egészen 2014-ig kellett várni – jellemezte az egy évtizeddel korábbi viszonyokat Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője a cég jubileumi sajtóeseményén.

Hasonló várakozással indult az idei év is, azonban az ingatlanpiac a vártnál korábban és gyorsabban állt talpra, mint tíz éve. Már 2020 elején is a növekedési ciklus végét jelentő konszolidáció jellemezte a piacot, ami a hirtelen berobbant koronavírus járvány és az év végén bejelentett és idén januártól elérhető kormányzati támogatások miatti kivárás hatására forgalomban egyértelmű csökkenésbe, árszínvonalban pedig stagnálásba, néhol enyhe csökkenésbe váltott.

A válság elmaradt, csak a szokások változtak

Ugyanakkor a makrogazdasági folyamatok a pandémia ellenére is stabilak maradtak és az ingatlanpiac mélyrepülésének kibontakozását a kormányzati otthonteremtési támogatások is megakadályozták az új kereslet generálásával. Elsősorban ennek köszönhetően a forgalom növekedése mellett tavasztól már az áremelkedés is beindult. A járvány hatására nem egy, a 2008-ashoz hasonló világméretű gazdasági válság tört ki, hanem a vásárlói szokások és preferenciák változása miatt került sor némi visszaesésre.

„Az év elején még csak a forgalom növekedésére számítottunk, azonban a piac a vártnál gyorsabban éledt újra, és pillanatnyilag nem látszik olyan tényező, ami újabb megtorpanást okozhatna. Amíg elérhetőek az állami támogatások, addig szárnyal az ingatlanpiac, és az sem valószínű, hogy a támogatások kifutása után, illetve a moratórium megszűntével mélyrepülés kezdődne". Valkó Dávid várakozásai szerint az emelkedő infláció miatt az ingatlanbefektetések újabb lendületet kaphatnak.

Tíz év alatt az OTP Ingatlanpont kezdeti 160 fős hálózata mára több mint 80 irodában több mint 800 főt számlál. A tanácsadók száma évről-évre növekszik, de mind létszám, mind irodaszám tekintetében még mindig látunk lehetőséget a bővülésre – mondta el Hartlieb Balázs, az OTP Ingatlanpont ügyvezetője, hozzátéve, hogy az ingatlaneladások száma az első évhez képest 16-szorosára emelkedett, és az OTP Ingatlanpont ingatlanportfóliója is folyamatosan növekszik.

Szárnyal a lakáshitelpiac

„Az ingatlanpiachoz hasonlóan szárnyal a hitelpiac is, március óta minden hónapban rekordok dőltek, és a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján a lakáshitelezés júniusban elérte a 136,35 milliárd forintot. A növekedést az OTP Bank számai is alátámasztják, pénzintézetünknél is emelkedett ugyanebben az időszakban a szerződéskötések száma” – mondta Kormos Zoltán, az OTP Bank ingatlanhitelezésért felelős vezetője.

A lakáshitelezés fellendülésében piaci szinten és az OTP Banknál is jelentős szerepe volt az állami támogatásoknak, 2021 első félévében közel 14 700 családi otthonteremtési kedvezmény igénylést fogadott be az OTP. Államilag támogatott hitelekre közel 12 300 igénylés érkezett az OTP Bankhoz 94 milliárd forint értékben, míg piaci hitelekre több mint 10 500 igénylés 162 milliárd forint értékben.

A lakáshitelezés jövőjével kapcsolatban Kormos Zoltán hozzátette, hogy az inflációs félelem miatt várhatóan drágulni fognak a lakáshitelek és növekedni fog a hitelkiáramlás is, míg az NHP Zöld Otthon Program elindulásával a fenntarthatósági szempontok is hangsúlyosabban fognak megjelenni a lakáshitelek piacán.