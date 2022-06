Most éri el csak az igazi drágulás az építőanyagok piacát

Az ukrajnai háború mélyreható hatással volt a kelet-európai építőipari beszállítói láncokra, mivel a régió erősen összefonódott az orosz gazdasággal, és ezért jobban ki van téve a nyugati kormányok által az ország ellen bevezetett szankciók visszahatásának. Az alapanyaghiány miatt már most is magasak az építési és felújítási költségek, de a helyzet csak most lesz igazán rossz a háború okozta zavarok és a szankciók hatásai miatt.