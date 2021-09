Az építőipar rövidtávú kilátásait a meglévő rendelésállományok és foglalkoztatási várakozások alapján egyetlen számba foglaló mutató, az ágazati bizalmi index szeptemberben számottevően javult az előző hónaphoz képest, a szezonálisan kiigazított adatok alapján. A javulással e mutató 20 havi csúcsát érte el. A nyers adatok is pozitív változásra utalnak.

Az elmúlt három hónap termelési helyzetének megítélése az előző hónaphoz képest érezhetően javult a mind a szezonálisan kiigazított, mind a nyers adatok alapján, így e mutató 21 havi csúcsára ért fel. Szeptemberben a cégek 21 százaléka számolt be növekvő termelésről, míg 11 százalékuk csökkenésről tudósított. Augusztusban ugyanez a két arány 18 és 16 százalék volt. Az év kilencedik hónapjában a magas- és mélyépítőépítő cégek elégedettsége egyaránt erősödött - állapítja meg a GKI.

A meglévő rendelésállományokra vonatkozó értékelés is számottevően javult, így e mutató 20 havi csúcsát érte el. A nyers adatok is pozitív változásra utalnak. Szeptemberben a válaszadó vállalkozások 30 százaléka számolt be magas és 14 százaléka alacsony rendelésállományról. Ugyanez a két arány augusztusban 23 és 25 százalék volt. Mind a magas-, mind a mélyépítők elégedettsége növekedett.

A foglalkoztatási várakozások szeptemberben csak enyhén javultak az előző hónaphoz képest, a szezonálisan kiigazított adatok alapján. A nyers adatok is némi pozitív változásra utalnak. A következő három hónapban a létszám bővítésére készült a cégek 15, szűkítésére 7 százaléka szemben az augusztusi 14 és 9 százalékkal.

Sokhavi emelkedés után az augusztusi mérséklődést követően szeptemberben tovább gyengült az áremelési törekvések intenzitása. A kiigazítás nélküli adatok is az áremelési szándékok némi visszaesését mutatják: az áremelést tervezők aránya az augusztusi 41 százalékról szeptemberre 30 százalékra apadt, míg az árcsökkenésre számítóké 5 százalékról 4 százalékra csökkent. A magasépítő cégek jóval gyorsabb áremelkedésre számítanak, mint a mélyépítők.

Mi okoz gondot a cégeknek? A vállalatok számára a legfontosabb növekedési korlát továbbra is a munkaerőhiány, de az anyag- és kapacitáshiány is igen széles termelői körökben érezhető gond. Mindkét tényező a magasépítés terén több problémát okoz, mint a mélyépítésben. A kereslethiány minden ötödik, a vevők laza fizetési fegyelme minden nyolcadik cégnek okoz gondokat.

A magyar gazdaság rövid távú kilátásait szeptemberben jóval optimistábban ítélték meg a vállalatok, utoljára pontosan 28 hónappal ezelőtt voltak ennyire derűlátóak. A nyers, azaz szezonálisan kiigazítatlan adatok is javulást jeleznek, a derű- és borúlátók aránya szeptemberben rendre 30 és 19 százalék, míg augusztusban egyaránt 20-20 százalék volt.