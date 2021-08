Az iparág nemzetközi vezetői szerint egy építőipari szuperciklus indulhat hamarosan, amely éveken keresztül növeli a keresletet az építőanyagok iránt és felfelé hajthatja árukat. Ennek oka, hogy a világ számos térségében a járvány okozta gazdasági visszaesés ellen a kormányok különböző gazdaságélénkítő programokkal próbálnak harcolni, s ezek jó része komoly infrastrukturális fejlesztést is tartalmaz - írja összefoglalójában a Financial Times.

A globális építőiparban várható fellendülés hosszú évekig kitarthat, ahogy a fejlett országokban egymás után beindulnak az infrastruktúra fejlesztését célzó programok. Ezek a programok lassan indulnak, s hatásuk 4-5 éven keresztül érezhető lesz - mondta a lapnak Jan Jenisch, a világ legnagyobb cementgyártó cége, a Holcim vezérigazgatója.

Fernando Gonzalez, a mexikói Cemex vezérigazgatója osztotta versenytársa véleményét. Úgy látja a fejlett gazdaságok élénkítő csomagjai a feltörekvő piacokon is erősíteni fogják a cement iránti keresletet a kereskedelmen keresztül. Az EU Zöld Hullám programja és a javasolt amerikai infrastrukturális program egyaránt jelentős infrastrukturális kiadásokhoz fog vezetni, s ezeket cement-intenzív beruházásokra fordítják majd 2022 végétől kezdve- vélte.

Noble Francis, a londoni székhelyű brit Construction Products Association (Építőanyag Termelő Szövetség) közgazdasági vezetője szintén úgy látja, hogy szuperciklus indult az építőanyagok fontosabb piacain. A kormányok részéről a hangsúly a komoly útépítési, vasútépítési, kikötőfejlesztési, energetikai és vízügyi beruházások mellett a nulla szén-dioxid kibocsátási célok megvalósítására is irányul. Ez mind mind növeli a cement iránti keresletet, akárcsak Joe Biden elnök tervezett 1 m billió dolláros infrastruktúra fejlesztési programja - mutatott rá.

Eközben az EU 800 milliárd eurós helyreállítási alapjában is nagy hangsúlyt kapnak ezek a célok és Boris Johnson brit kormánya is 600 milliárd fontot készül elkölteni a következő öt év során infrastruktúra fejlesztésre. Maher Al-Haffer, a Cemex pénzügyi igazgatója szerint csak az amerikai csomag mintegy 20-30 százalékkal dobhatja meg a cement iránti keresletet.

Francis szerint ugyanakkor a most induló emelkedés az építőanyagok iránti keresletben el fog maradni a 2000-es évek elején tapasztalttól, amikor a hatalmas kínai fejlesztések nyomták fel a keresletet és az árakat. Az a meglátása, hogy a most induló ciklusban a felívelés nem lesz olyan nagy mértékű, de tartósabbnak bizonyulhat.

A megkérdezett iparági vezetők arra figyelmeztetnek, hogy az emelkedő árak tompíthatják az infrastrukturális programok gazdaságra gyakorolt kedvező hatását. Az építőanyagok ára már így is jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban az újranyitást követően és ez sok helyen hiányhoz is vezetett. A magyar kormány és más állami szervek is több intézkedést hoztak az építőanyagok áremelkedését kordában tartandó és a hiányt elkerülendő.

Az áremelkedésből természetesen lecsapódik a gyártóknál is valami, a Holcim például az első fél évben rekordnyereséget ért el és megemelte éves eredményvárakozásait.