Ez ránthatja vissza az építőipart a zuhanásból - így látják az elemzők

Májusban 20 százalékkal zuhant az építőipar termelése az előző hónaphoz képest és éves összevetésben is. A rendelésállomány is negatív tartományban van - derül ki a KSH friss adataiból. Elemzők a tendencia folytatódására, éves szinten a termelés egy számjegyű visszaesésre számítanak.

Tizenkét százalékos mínusszal kezdte az évet az építőipar, ehhez jött további 3 százalék a vírus miatt. Mivel az elmúlt év végére egy beruházási ciklus végére ért a szektor, várható volt, hogy ha nem jönnek folyamatosan új megrendelések, az fél éven belül a teljesítési számokban is látszik majd - kommentálta a KSH friss adatait lapunk kérdésére Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnöke. Vagyis a csökkenés túlnyomó része az általános helyzetből adódik, az önkormányzatok például teljesen eltűntek a piacról, jó esetben év végére térnek vissza megrendelésekkel - tette hozzá az ÉVOSZ elnöke.

Év végére jöhet megrendelés a rozsdaprogramból

Koji éves szinten az építőipari teljesítmény egy számjegyű csökkenésére számít a tavalyi nagyon magas bázis után, összehasonlító áron. Az első öt hónapban több mint 5 százalék a lemaradás, ezt nem tudják behozni, de mint fogalmazott, nem azért, mert a szektor nem lenne képes rá, hiszen az elmúlt 3 év erős kereslete eredményeként az építőipar fejlődött annyira, hogy fizetőképes kereslet esetén akár ötezer milliárdos kibocsátással is zárhatná az évet a tavalyi 4,5 ezer után.

Az ÉVOSZ elnöke szerint a kormány makrogazdasági intézkedéseinek év végére lehet komoly építés-beruházási hatása. Elképzelhetőnek tartja, hogy a rozsdaövezeti lakásépítések megrendelései is megjelenhetnek 2020 végén, ha szeptemberben kijelölik azokat a már előkészített, jogerős építési engedéllyel rendelkező fejlesztéseket, amelyek a program azonnali ütemében elindulhatnak.

Meglepő a mérték

Várható volt a nagy visszaesés, nem a járvány, hanem az általános piaci tendenciák miatt, de ez a mérték mégis meglepő, bár egy havi adatnak nem érdemes túl nagy jelentősége tulajdonítani - értékelte a friss statisztikát lapunk kérdésére Petz Raymund, a GKI ügyvezető igazgatója, hozzátéve, hogy éves szinten a GKI 5 százalékos mínusszal számol, lefelé irányul kockázatokkal.

A kilátásokat illetően Petz a jelenlegi tendencia folytatódására számít. Úgy vélte, ha lesz második hullám, akkor jövőre is mínuszos lehet az építőipari teljesítmény, újabb járvány nélkül esetleg szerény növekedés, de inkább stagnálás jöhet egészen addig, amíg be nem indulnak az új uniós költségvetési ciklus nagyberuházásai.

Felemás a kép

Számítani lehetett a májusi csökkenésre - erősítette meg lapunknak küldött kommentjében Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője. Az előző hónapokban ugyanis még mérsékelt volt a csökkenés, májusban viszont már markánsan megjelent a járványhatás. A szektor következő időszakában negatív tartományban maradhat a rendelésállományok alakulása alapján. Az új építőipari szerződések volumene 7,4 százalékkal csökkent, de a két fontos alágazatban felemás a kép. Az egyéb építmények, többek között út-, vasút-, közműépítésre vonatkozó új megrendelések volumene 29,1 százalékkal csökkent, az épületépítéseké ugyanakkor közel 48 százalékkal nőtt, utóbbi jelentős növekedés a tavalyi alacsony bázissal is magyarázható. Az építőipar teljes rendelésállománya május végén 14,5 százalékkal maradt el a tavalyitól. Az épületépítés esetében 14 százalékos volt a növekedés, az egyéb építményeknél közel 26 százalékos volt a hanyatlás.

Ezekből az adatokból Németh szerint az látszik, hogy az épületépítések adhatnak támaszt az ágazatnak, de a számokat érdemes óvatosan kezelni. A megrendelések ugyanis 6-12 hónapos időtávon jelenhetnek csak meg a termelésben és a járvány miatti bizonytalan helyzetben, a beruházók elhalaszthatják az egyes építkezéseket. Az év második felében egyrészt attól függ az építőipar teljesítménye, hogy a járvány alatt leállított beruházások közül mennyi indulhat újra. Másrészt a foglalkoztatottság alakulása is lényeges tényező: feltehetően a második negyedévben visszaesett az építőiparban dolgozók száma, a csökkenés mértékétől is függ, hogy az év második felében milyen ütemben tud visszapattanni a termelés - tette hozzá Németh Dávid.

Nem álltak le a prémium irodaház-fejlesztések

Bár az építőiparban is érezhetőek a koronavírus-járvány kedvezőtlen gazdasági hatásai, hiszen az ellátási láncok szakadozása és a külföldi építőipari munkások hazautazása átmenetileg fennakadásokat okozott, a szektor más iparágakhoz képest lényegében mégis ellenállónak bizonyult, s a visszaesés nagyon magas termelési bázisról következett be. Magyarországon az ingatlanfejlesztések továbbra is hozzájárulnak a hazai gazdaság ellenállóképességének növeléséhez. Nem álltak le a prémium irodaház-fejlesztések sem, mivel a bérlők továbbra is keresik a minőségi irodahelyeket, azonban még inkább felértékelődik számukra a kiváló lokáció, a könnyű megközelíthetőséggel és a széles körű szolgáltatások - kommentálta az adatokat Tatár Tibor, a Futureal vezérigazgatója.

A változások a piaci szereplőket arra késztetik, hogy újragondolják az elmúlt években népszerűvé vált tágas, egyterű irodatereket, valamint a nagyon sűrű ültetési irányelveket. A bérbeadóknak és a bérlőknek szorosan együtt kell működniük, hogy megfeleljenek a hirtelen átalakuló elvárásoknak, aminek legfőbb célja a munkatársak egészségének védelme - emelte ki Tatár Tibor, megemlítve a Stay Safe kezdeményezést, amelynek lényege az irodákra vonatkozó új egészségvédelmi előírások kialakítása. Ide tartoznak többek között a teljesen érintésmentessé tett közösségi terek, a kártyaérzékelős automata ajtók és lámpakapcsolók, valamint a biztonságos távolságot jelző jelzések.