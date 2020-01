Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ez vár a lakáspiacra 2020-ban

A dinamikus bővülés lassul, de a lakásvásárlást ösztönző, határozott időre szóló támogatások lendületben tartják a piacot és az áremelkedés sem ért véget. Egyre fontosabb válnak az energiahatékonysági szempontok, s új, környezetbarát technológiákat támogató rendeletek is várhatók - jósolja friss elemzésében az OTP Ingatlanpont.

Az OTP legfrissebb Lakóingatlan Értéktérképének adatai szerint egyelőre töretlenül nőnek a lakásárak, tavaly az első három negyedévben országosan 14 százalékos volt a drágulás az előző év azonos időszakához képest. Ugyanakkor nagyok a területi különbségek, van olyan megye, ahol az árak harmadukkal emelkedtek egy év alatt, néhol viszont 10 százalékkal sem.

Január 1-jétől újra 27 százalék az új lakások áfája, s egy friss intézkedéssel a falusi csok által érintett településeken építkezők 5 millió forintig áfa-visszatérítést is kérhetnek. Az ingatlanpiaci forgalom már harmadik éve érezhetően az olcsóbb területek felé tolódik. A most bejelentett változtatás tovább erősítheti ezt a folyamatot, és a kistelepülések építőiparának fehérítésére is pozitív hatással lehet - vélik az OTP Ingatlanpont elemzői.

A lakáscélú állami kedvezmények fenntartása, vagy a 2022. december 31-ig leköthető babaváró hitel előre hozhatja a családok ingatlanvásárlását. Ez a korrigáló hatás továbbra is hajthatja a keresletet, egyelőre egyensúlyban tartva a piacot.

Zöldülés előtt a piac

Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint egyre hangsúlyosabb szempont az energetikai fenntarthatóság. Több jel is arra mutat, hogy különböző szabályozások, szabványok érvénybe lépése, illetve a vásárlók hozzáállásának változása is egyre inkább előtérbe helyezik a környezetbarát, energia-hatékony technológiákat.

Jövőre már csak legalább BB energetikai minősítésű lakóház kaphat használatba vételi engedélyt, illetve fontosabbá válhat az épületek tájolása, a megfelelő fűtési-, hűtési megoldások alkalmazása. Valkó elképzelhetőnek tartja, hogy más egyéb pénzügyi ösztönzőket is bevezetnek, amelyek tovább erősíthetnék ezt a trendet.

Még nem ismert a pontos szabályozás, de a Magyar Nemzeti Bank szándékai szerint olcsóbb lehet a lakáshitel vagy személyi kölcsön kamata azoknak a hitelfelvevőknek, akik a banki kölcsönt minimum "BB" energetikai minősítésű lakóingatlan megvételére fordítják vagy ilyet építenek. A kedvezmény az energiahatékonyságot eredményező felújításokra is érvényes lehet. Ez a pénzügyi ösztönzés tovább növelheti a magasabb energetikai besorolással rendelkező épületállomány arányát.

Nagy kihívás előtt az építkezők

A 2021-ben életbe lépő új energetikai követelmények - bár ezek bevezetését már évekkel ezelőtt bejelentették - óriási kihívás elé állítják a beruházókat és a magánépítkezőket. Kevesebb, mint egy év múlva ugyanis már csak olyan lakás kaphat használatbavételi engedélyt, amelynek energiaigénye közel nulla, és primer energiaszükséglete (fűtés és melegvíz-előállítás) legalább 25 százalékban megújuló energiaforrásból biztosított. Ráadásul a felújításoknál és korszerűsítéseknél is figyelembe kell venni ezeket az előírásokat.