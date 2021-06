A 2013-ban 56 százalékos készültségben félbemaradt szálloda a Marcali Szálloda Kft. tulajdonában van - mondta Both Péter projektmenedzser. A felhalmozott adósságok miatt végrehajtás alá kerülő céget hosszas tárgyalások, átvilágítás után vásárolta meg Rahimkulov Ruszlan Megdetovics Greennovatív Energetikai Fejlesztő Kft.-je és üzlettársa, Zentai Péter Peter's Consulting Kft.-je 50-50 százalékos arányban.

"A befektetőket megragadta az a lehetőség, hogy a cég 4,5 hektárnyi zöld területtel rendelkezik, ráadásul egy 8 hektáros zöld területű fürdő tőszomszédságában, 10 kilométerre a Balatontól, ami az épület tetejéről látszik is" - fogalmazott az MTI szerint a projektmenedzser. A korábbi terveket némileg módosították, részben mert azok elavulttá váltak, részben az azóta született új jogszabályok miatt.

120 szobás hotel nyithat 2024-ben

Ma már az energiaellátás 25 százalékát megújuló forrásból kell biztosítani. Az építkezés nyolc év kényszerszünet után az idén újra beindulhat. A tervek szerint 2024 tavaszára egy 120 szobával, hat medencével és háromszáz fős konferenciateremmel rendelkező négycsillagos Superior családi wellness és gyógyszálló épül meg mintegy 4,0-4,5 milliárd forintból. A tervekben további területek megvásárlása és fejlesztése is szerepel, a teljes beruházás összege a 7-7,5 milliárd forintot is elérheti. Az új létesítmény a számítások szerint mintegy 80 munkahelyet teremt majd a térségben, és a megépüléséig is sok helyi vállalkozónak nyújt munkalehetőséget.

A városnak veszteséget hozott a fürdő

Sütő László (Marcali az Otthonunk Egyesület ) polgármester üdvözölte a beruházás folytatását, úgy vélte, elemi érdek a fürdő és a szálló együttműködése, hiszen a fürdő üzemeltetése önmagában veszteséges. A szálloda megépülésétől reméli a város a fürdőüzemeltetésből fakadó, évi 100 millió forintra rúgó vesztesége csökkenését, ami tavaly a járvány miatt már elérte a 120 millió forintot. Mivel Marcali a forrásának csak 15-20 százalékát használja ki, gyógyvizet is tudnak biztosítani a leendő szállodának, három évig felfüggesztették a telekadó fizetési kötelezettségét, és útfejlesztést is terveznek a megközelíthetőség javításáért - mondta a polgármester.

Marcali eredeti, több évtizedes terve a fürdő és a gyógyszálló együttes megépítéséről szólt, ebből a fürdő megépítése a kétezres évek elején támogatáshoz jutott és megvalósulhatott. A szállodaépítés 2008-ban 570 millió forintos uniós támogatásban részesült, és egy évre rá megkezdődött a megvalósítás, a beruházást 2011 tavaszán akarták átadni. Az építkezés a gazdasági válság miatt megtorpant, az eredeti befektető egy idő után kiszállt a projektből. 2018 tavaszán arról született bírósági ítélet, hogy 1,92 milliárd forintot ér Marcali félkész gyógyszállója, amelyet árverésre akartak bocsátani, ám az végül elmaradt a legújabb tulajdonosokkal megkezdődött tárgyalások miatt. Az új befektetőknek első lépésként rendezniük kellett a projektcég 600 millió forintra rúgó adósságait.