Fordulat az ingatlanvásárlásnál: egyre többet lehet alkudni az árból

A hazai ingatlanpiac elmúlt hónapokban bekövetkezett megtorpanása egyelőre nem is annyira a hirdetési árak csökkenésén látszik, hanem azon, hogy egyre növekszik az alku mértéke.

Az elmúlt időszakban mérsékeltebbé váló érdeklődés következménye az, hogy a keresleti piac kínálativá alakult, aminek következtében az érdeklődők több ingatlan közül válogathatnak, illetve a vásárlásoknál nagyobb mértékű alku érhető el, mint korábban. Ennek köszönhetően az elmúlt hónapokban 20 százalékos alkura is akadt példa, ugyanakkor az átlag a korábban említett 5-10 százalék körül mozog - jelezte Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Az alku egyre természetesebbé válik, az eladók is érzik, hogy szélesebb a kínálat és "a vevők sem folynak a csapból", így egyre többen belemennek kisebb nagyobb árengedményekbe a sikeres eladás érdekében. Ahhoz, hogy egyáltalán a vevők foglalkozzanak egy ingatlannal, legalább 3-5 százalékos alkuval számolni kell. Miközben a hirdetési árak esetében nem következett be változás, az alkuk érezhetően nőttek, különösen a panellakások és a nagyobb, korszerűtlenebb házak esetében. Így sem nagyobb azonban a különbség a két kerületben 5 százaléknál az eladási és a hirdetési árak között például a XIII. kerületben, illetve az 5 százalék feletti árengedmények elég ritkák. Sőt, ha egy vevő ténylegesen megtalálja azt az ingatlant, amire vágyik, és nem kell kompromisszumokat kötnie, akkor még akár hirdetési áron is hajlandó vásárolni.

Más ingatlanközvetítők nagyobb mértékű alkukról számoltak be. Jelenleg a hirdetési és az értékesítési árak között mintegy 10-15 százalékos különbség is látszik, bár az is megfigyelhető, hogy egyes érdeklődők ennél komolyabb mértékű alkuval próbálkoznak. Az persze más kérdés, hogy milyen sikerrel teszik ezt. Hasonló a helyzet Dél-Budán, egy átlagos, 2 szobás, 30-35 milliós kelenföldi panellakás esetében nem ritka a 3-4 milliós alku sem, de az eladók ilyen árcsökkentést ritkán hajlandóak elfogadni. Érden és környékén pedig megjelentek a nagyobb alkuk, sokan próbálkoznak akár 20 százalékkal alacsonyabb ajánlatokkal, ezekből azonban jellemzően nem lesz üzlet.

Általában, ha komoly ajánlat érkezik egy ingatlanra, sokszor sikerül mérsékeltebb árban kiegyezni az érdeklődővel. Talán azért is, mert sokakban ott motoszkál a kétely, hogy lesz-e a második komoly érdeklődő a jelenlegi piaci helyzetben. Akik tényleg el akarják adni az ingatlanukat, belemennek az alkuba a vevővel, és csökkentik az árat, így aztán árcsökkentési hajlandóság esetében általában sikerül is az értékesítés. Ugyanakkor arra is akad példa, hogy amikor már sikerült megállapodnia a vevőnek és az eladónak, a vevő mégis visszalép a vásárlástól. Ennek jellemzően az az oka, hogy a vevők arra számítanak, később még tovább ereszkednek az árak.