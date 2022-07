Szerdán ismét kamatot emelt az MNB, ezzel együtt az év elejéhez képest háromszorosára emelkedett a jegybanki alapkamat. Azoknak, akik ingatlanvásárlást terveztek, és jelzáloghitelt akartak felvenni, első ránézésre elveheti a kedvét a durva kamatemelés, de a 9,75 százalékos alapkamat alatt is lehet még lakáshitelt felvenni – áll a Duna House közleményében.

„Teljes futamidő alatt fix kamattal számolva a kiemelt pénzügyi szakértők továbbra is kedvezőbb kamatokat érhetnek el a stratégiai partnerségben együttműködő bankoknál, így bőven a jegybanki alapkamat alatti kamatokon is lehetséges a hitelfelvétel” – mondta Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője.

Budapesthez kevés, vidékre elég lehet

Budapesten 20 évre fixált kamatokkal 14 lehetőségből választhatnak az ügyfelek. A legjobb és a legdrágább banki ajánlat havi törlesztőrészlete között akár 25 ezer forint is lehet. A Duna House szerint jelenleg a legideálisabb választás egy teljes futamidőre fix, 6,65 százalékos kamattal rendelkező hitel. Az idei második negyedéves adatok szerint az átlagos hitelnagyság 20 millió forint, a mediánkereset értékével számolva (ami Budapesten két kereső esetén nettó 547 400 forint) pedig havi fix 152 284 forint törlesztést jelent a háztartásnak a hitel. A lakóingatlanok értékének 80 százaléka hitelezhető, tehát minimum 5 millió forintos önerővel rendelkezni kell ahhoz, hogy a hitel segítségével egy 25 millió forintos ingatlant meg lehessen vásárolni.

Ez az összeg a budai oldalon egy 31 négyzetméteres panellakásra, vagy egy 25 négyzetméteres téglaépítésű házban lévő garzonra elegendő, a pesti oldalon pedig 34 négyzetméteres panelt, vagy 36 négyzetméteres téglalakást lehet vásárolni belőle.

Nyugat-Magyarországon már egy keresővel is megoldható a kedvezményes hitelfelvétel, ha az ügyfél igazolni tudja a bank felé legalább nettó 273 700 forintos bevételét. A 15 millió forintos, 20 évre fixált, szintén 6,65 százalékos kamattal rendelkező lakáshitelek havi törlesztőrészletei 114 ezer és 133 ezer forint között mozognak. 3,75 millió forintos megtakarítással kiegészítve egy 40 négyzetméteres panellakást, vagy egy 56 négyzetméteres téglalakást is meg lehet vásárolni a hitellel.

Kelet-Magyarországon is reális cél lehet az önálló otthonteremtés a mediánjövedelemmel rendelkezőknek. Egy 14 millió forintos hitelt 3,5 millió forint önerővel megtoldva már egy 70 négyzetméteres téglaépítésű házat, vagy lakást, illetve egy 48 négyzetméteres panelt lehet kapni a piacon. A keleti országrészben a legideálisabb hitelnek 7 százalékos a kamata, ez minimálisan magasabb a többi országrészben elérhető ajánlatoknál, de bőven a jegybanki alapkamat szintje alatt van..

A Duna House arra figyelmeztet, hogy a jegybanki alapkamat emelkedése miatt a bankok is szükségszerűen emelni fognak a piaci hitelek kamatain, alapos utánajárással azonban hosszabb időre is be lehet fagyasztani a jelenlegi kamatokat. Minden bank egyedi feltételek alapján dönt az elbírálás során, ezért azt javasolják, az ügyfelek nyújtsanak be előbírálatot.