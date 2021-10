A pandémia óta különösen felborult a piac, a cégek olyan rugalmas, hibrid és egyben költséghatékony megoldásokat kezdtek el felkutatni, amelyek segítségével az otthoni munkavégzés mellett a kollaborációt segítő közösségi tereket, irodahelyiségeket és tárgyalókat tarthatnak fent, akár rövidebb távon is - derül ki a ShareSpace felméréséből.

A korábban 5 vagy több évre kötött bérleti szerződések helyett ma már a vállalatok nagy része inkább 1 vagy 2 évre köteleződik el, de népszerű lett az a megoldás is, amikor a helyiségek egy részét hosszú, másik részét rövid időre bérlik ki a cégek. Míg korábban egy új iroda keresése hosszú hónapokba telt, ma már akár pár nap alatt is találhatnak a cégek megfelelő helyszínt.

A Business Wire kutatása szerint a rugalmas irodahelyiségek globális piaca a 2020-as 7,97 milliárd dollárról 2021-re várhatóan 8,14 milliárd dollárra nő, 2,1 százalékos éves növekedési ütemmel, majd 2025-re eléri a 13,03 milliárd dollárt.

„Az elmúlt időszak minden iparágtól rugalmasságot követelt, ez alól az ingatlanpiac sem volt kivétel. A home office-ból való visszatérés új igényeket hozott magával: gyorsan változó igényekre kell hatékonyan reagálnunk, időben és térben is nyitottnak kell lennünk.

A rugalmas, hibrid irodabérlések nem csak költséghatékonyak, köszönhetően a kevesebb bérelt területnek, de a munkatársak komfortérzetét is növelhetik. Az sem ritka napjainkban, hogy egy cég a város különböző pontjain bérel rövid távra irodahelyiségeket, helyszínenként alakít ki munkacsoportokat, hogy ezzel is megkönnyítse dolgozóinak a bejárást. A bérbeadók oldaláról is elindult egy paradigmaváltás, nemcsak irodahelyiséget, hanem számos kiegészítő szolgáltatást is nyújtanak a bérlőiknek (például csomagba foglalják az internetkapcsolatot, bútorokat, növényeket és azok gondozását vagy bármit, ami a munkahely hatékonyabb használatához szükséges).