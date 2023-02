Középmezőnyben Magyarország az európai ingatlanpiacon

Az elmúlt év eseményei trendfordulót hoztak egész Európában és a hazai ingatlanpiacon is. A 2015 óta tartó meredek árnövekedés visszafogott tempóra váltott, sőt volt olyan uniós tagállam, ahol már árcsökkenést is tapasztaltak. Itthon a lassulás ellenére is jelentős volt az áremelkedés, Magyarország továbbra is az európai ingatlanpiac középmezőnyében helyezkedik el - közölte a Duna House.