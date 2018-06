Megszűnt a plázastop - a kérelmek többsége mégis elvérzik

A német multi plázát építene Óbudán, a volt miniszteri biztos beszólt, hogy ez nem fog olyan könnyen menni. Kinek van igaza?

Nem oda Buda - akár így is értékelhetnénk Szatmáry Kristóf megszólalását, amelyre még a kereskedelempolitikáért felelős miniszteri biztosként kerített sort, közvetlenül a német ECE május 9-i sajtótájékoztatója után. Azaz nem úgy, és nem akkor épül meg az óbudai pláza, ahogy most tervezik, mert hiányzik a plázastop alóli felmentés.

A bennfentesek szerint nem véletlen a beszólás időzítése sem - Szatmáry Kristóf még egyszer, utoljára a kereskedelempolitika miniszteri biztosaként hallatta hangját.

Vélhetően egy félreértésről van szó, mert nem az építkezés megkezdését, hanem csak a tervezés újraindítását jelentettük be a sajtótájékoztatón - fogalmazott lapunknak diplomatikusan az ECE, s azt is megtudtuk, felvették már a kapcsolatot Szatmáryval, hogy a félreértést tisztázzák. A helyzetet kissé nehezíti, hogy a fideszes politikus a kormányváltás óta már nem miniszteri biztos. A Napi.hu is szerette volna őt megkérdezni, de csak annyit üzent: fenntartja állítását. Részletekbe viszont nem kívánt bocsátkozni, mert most nem felel ezért a területért.

Az ECE Projektmanagement Budapest Kft. már bőbeszédűbbnek bizonyult: "Keményen dolgozunk annak érdekében, hogy 2018 folyamán minden vonatkozó engedélyt megkapjunk. Mivel nem új projektről van szó, ezért korábban már számos engedéllyel rendelkeztünk, amelyeket most az új terveknek megfelelően amúgy is aktualizálni kell."

A német cég, az ECE immár öt esztendeje fontolgatja az óbudai pláza építését, de csak a közelmúltban látta elérkezettnek az időt, hogy ezt bejelentse, ezért is állhatott elő ez a furcsa helyzet. A plázastop alóli felmentést egyszer már megszerezték, azt még 2013-ban Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter adta meg. Csakhogy azóta változott a helyzet, a plázastop ügyében már a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal vezetője jár el szakhatóságként.

Az ECE még nem adta be az új kérelmet, mivel csak nemrég indították újra a tervezést. A kérdésre, továbbra is úgy gondolják-e, hogy jövőre megkezdődhet az építkezés, és 2021-ben átadhatják a plázát, optimistán válaszoltak.

A tervezési és engedélyezési folyamattól függően a célunk változatlan

- válaszolták lapunk megkeresésére.

Ami a plázastop alóli újabb felmentést illeti, az eljárás időtartama nem nagyon hátráltathatja a beruházás megkezdését. Egy ilyen dokumentumot a kormányhivatal átlagosan három hónap alatt adott ki - már ha kiadott.

A Napi.hu megkereste a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatalt is, ahol kérdéseinket közérdekű adatigénylésnek minősítették. "Az előzetes szakhatósági eljárások átlagos időtartama 96 nap volt" - közölték végül. Valamint rögtön pontosították azt, amit a köznyelv csak plázastopnak hív.

A hivatal szerint ugyanis a 2015 elején hatályba lépett törvény alapján "a kormányhivatal nem felmentést ad az építési tilalom alól", hanem a 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű épületeknél "szakhatósági állásfoglalást ad az építésügyi hatóság megkeresésére."

Lapunk információi szerint eddig összesen 76 kérelmet nyújtottak be a kormányhivatalhoz. Eddig 19 esetben az eljárás megszüntetésére, illetve a kérelem visszautasítására került sor, 3 eljárás folyamatban van. 32 esetben adott előzetes szakhatósági hozzájárulást, és 22 esetben utasította el a kérelmet a kormányhivatal.

Ez azt jelenti, hogy a kérelmek több mint fele elvérzik. A bennfentesek szerint a volt kormánybiztos megszólalása dacára ez a veszély nem nagyon fenyegeti a német multi beadványát, mert a német ECE továbbra is jó együttműködésre törekszik a hatóságokkal és az önkormányzattal. Nem véletlen, hogy a Varga Mihály (aki amúgy óbudai képviselő is) vezette minisztérium egyszer már igent mondott az 50 ezer négyzetméteres aquincumi plázára.

Varga Zsolt

A kép forrása: MTI Fotó/Mohai Balázs.