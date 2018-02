Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Milliárdos üzlet: fürdőt venne a főváros

Szerdán eldőlhet az immár nyolc éve üresen álló Rác fürdő sorsa. A Fővárosi Közgyűlés döntését követően a fürdő és a mellette levő hotel a főváros tulajdonába kerülhet - a kérdés csupán az, "mennyibe fáj" ez majd az adófizetőknek.

Öt évig épült és nyolc éve zárva tart, pontosabban 2010 óta nem nyitották meg a Rác fürdőt és a mellé épült hotelt. A fürdő, amely Budapest egyik emblematikus épülete az elmúlt évek alatt totálisan lepusztult, a megnyitás így milliárdos költséggel jár - bárki is lesz az épület tulajdonosa. A főváros most úgy tudja megszerezni a fürdő és a hotel felépítményét, ha a felszámoló által indított pályázaton közvetve vagy közvetlenül ajánlatot tesz annak megvásárlására.

Kínaiak is vinnék

Az előző elmúlt években többen komolyan érdeklődtek a komplexum megvásárlása iránt - sőt egy kínai vevő ( a Towercrest Group) 3 milliárd forintot letétbe is helyezett e célból. Az aukción pedig 2,5 milliárd forintot jelentősen meghaladó ár alakulhat ki.

Mivel az önkormányzat élhet elővételi jogával, így végül a tulajdonába kerülhet az épületegyüttes, és a tranzakció után nekiláthat az ismételt felújításnak. Csakhogy a főváros tényleges és teljes tulajdonba lépésétől számítva akár 1,5-2 is évbe telhet, hogy a szükséges felújításokat elvégezzék. Ennek elsődleges oka az ilyenkor elkerülhetetlen közbeszerzési eljárások lefolytatása és a kivitelező kiválasztása. A Napi.hu úgy értesült, hogy a Rác fürdőt a jövőben a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. üzemeltethetné, míg a hotel működtetését megpályáztatnák. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy végül a szállodát mégis eladják.

Milliárdos kiadás lesz a felújítás

A több milliárdba kerülő vétel mellett további költségekkel is kell a fővárosnak számolnia. Az épületek ismételt felújítása ugyanis várhatóan legalább 2-2,5 milliárdba kerül majd, emellett további kiadásokat jelent a felszámoló munkadíja, valamint az MKB Bankkal való elszámolás. Így megközelítőleg ötmilliárdos kiadással számolhat a fővárosnak - még mielőtt egyetlen forint bevétel jelentkezne.

A jelenlegi helyzet - és a most is tartó felszámolási folyamat - jórészt a fővárosi önkormányzat tehetetlensége miatt alakult ki. Vevők ugyanis eddig is voltak, és a beruházó cég, a Rác Nosztalgia Kft. - mint tulajdonostárs - tavaly szeptemberben tett egyezségi ajánlatot a felszámolónak. Ennek elfogadása esetén viszonylag gyorsan - és a főváros számára költségkímélő módon - lehetne megoldani az ismételt felújítást.

Az előző években meghiúsult értékesítés amúgy sokmilliárdos veszteséget okozhatott a fővárosnak, nem is beszélve arról, hogy a nyolc év alatt egyetlen forint sem folyt be a föld- és vízhasználati díjból, amelyet a fürdő és a hotel fizetett volna - ennek összege évi 80 millió forint lett volna. A veszteséglista további elemei közé tartozik az elmaradt iparűzési, valamint forgalmi adó - ezek együttesen sok száz millió forintra rúghatnak.

Az ellenzék is Tarlós mellett



A Fővárosi Közgyűlés holnapi ülésén várhatóan az ellenzék is támogatja Budapest tulajdonszerzését. Horváth Csaba az MSZP frakcióvezetője kérdésünkre elmondta: helyeslik azt, hogy a főváros legyen mindkét épület tulajdonosa. Ugyanakkor felvetik a jelenlegi városvezetés felelősségét is, hiszen a csaknem 10 milliárdos felújítást követően már 2010-ben megnyílhatott volna Európa egyik legszebb fürdője és a mellette levő négycsillagos hotel. Az épületkomplexum lepukkanásáért és az ezzel szorosan összefüggő költségekért a jelenlegi városvezetés a felelős - fogalmazott a politikus.

A főváros 2015. június 23-án döntött a Rác fürdő és hotel projekt ellehetetlenülése következtében az általa megszerzett követelés érvényesítése, a létrejött eredmény mielőbbi hasznosítása, valamint a további állagromlása megakadályozása érdekében a Rác Nosztalgia Kft.-vel, és a Rác Beruházó Kft.-vel szembeni felszámolási eljárás megindításáról. A kormány a Fővárosi Közgyűlés kezdeményezése alapján mindkét társaságot stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodási szervezetté nyilvánította, és a Fővárosi Törvényszék elrendelte az adós társaságok felszámolását. Felszámolóként a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t jelölték ki. A felszámolásban a törvényi határidőben megtörtént valamennyi, a fővárosi önkormányzat érdekkörébe tartozó hitelezői igénybejelentés.