Az Üllői út túloldalán áll az FTC labdarúgócsapat Groupama Aréna nevű stadionja, és a mellette szintén állami forrásból - nettó 78,1 milliárd forintért, a Market Építő Zrt. kivitelezésében - az idei férfi kézilabda Eb-re felépült MVM Dome multifunkcionális csarnok, amit a kormány az FTC-nek adott át vagyonkezelésbe. A kiállítások, koncertek rendezésére is alkalmas, 20 ezer fős csarnok Kubatov Gábor klubelnök szerint komoly bevételt hozhat a Fradinak, a stadionhoz hasonlóan ezt is nyereségesen tudják majd működtetni. A csarnok műszaki üzemeltetést egyszereplős közbeszerzésen a Groupama stadiont is üzemeltető Sportfive Hungary Kft.-re bízták február elején, tíz évre nettó 414,6 millió forintért.) Az FTC-nek bevétele is van az új sportcsarnok MVM-es névszponzorációjából, az állami energiavállalat idén 1,3 milliárd forintot fizet az FTC-nek - erről a K-Monitor számolt be augusztusban. (Az MVM a sportklub szakosztályait is támogatja: az Origo írta meg 2018 végén, hogy a felek négy évre szóló együttműködési megállapodást kötöttek, évi hatmillió eurónyi (jelenleg mintegy 2,4 milliárd forint) támogatás folyósításáról. Hasonló megállapodást írta alá a Fradi idén májusban az MKB Bankkal is.)