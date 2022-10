Elhelyezték a HelloParks Páty 58 ezer négyzetméteres raktárcsarnokának első oszlopát – írja közleményében az építtető vállalat.

A közel 70 millió euró értékű beruházás lesz Budapest vonzáskörzetének legnagyobb egybefüggő raktárcsarnoka, valamint az ipari ingatlanfejlesztő eddigi legnagyobb projektje is. A raktárat várhatóan 2023 nyarán adják át. Mindeközben teljes lendülettel folyik a cég fóti és maglódi ipari parkjainak fejlesztése is, ahol az idén még 1-1 projekt átadását tervezik.

Pátyon, az M1-es autópálya mentén egy több mint 100 hektáros területen kezdte meg az ország egyik legnagyobb ipari központjának megvalósítását s HelloParks. A tervek szerint összesen 354 ezer négyzetméter bruttó bérbeadható területű modern raktár és ipari infrastruktúra valósul majd meg, több fázisban.

A leendő ipari park a legszigorúbb fenntarthatósági kritériumoknak is megfelel. Már a kivitelezés indulásától kezdve szelektálják az építési hulladékot, amelyet több mint 85 százalékban újra is hasznosítanak. A kész épületben az irodák primer energiafogyasztása nulla lesz, köszönhetően a tetőre telepítésre kerülő napelemeknek és a megújuló energiával működő hőszivattyús hűtő-fűtő rendszereknek. Még a tetőre hulló csapadékot is felhasználják, ezt locsolási célra külön gyűjtik majd.

A HelloParks már elkészült épületeiben alkalmazható applikáció segítségével a bérlők elérhetik majd a PT1-es csarnokot is felügyelő BMS rendszert. A mobilalkalmazáson keresztül bárhonnan folyamatosan felügyelhetik közüzemi fogyasztásaikat, módosíthatják fűtési, szellőztetési és világítási beállításaikat. Mindemellett a közös területekre smart ready lámpákat telepítenek, a raktár parkolójában pedig elektromosautó-töltők is lesznek.

Az első ütemben épülő csarnokban a legkisebb bérbe vehető terület 3.500 m2 lesz.

A magyar tulajdonú ipari ingatlanfejlesztő első két épülete – Maglódon és Fóton – alig néhány hónap alatt 100 százalékosan megtelt bérlőkkel, és még az idén további két projekt befejezését tervezi: a HelloParks Maglód területén jelenleg a második, 45 ezer négyzetméteres (MG3) csarnok építése zajlik, amelynek átadása 2022 utolsó negyedévére várható, a HelloParks Fót 76 hektáros területén pedig egy 26 ezer négyzetméteres csarnok (FT6) építési munkálatai folynak. Ez utóbbiba év végén költözhetnek majd be az első bérlők.