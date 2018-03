Sokan aggódnak 2018 miatt - Ezek a nagy kihívások

Miközben a magyarországi ingatlanbefektetők a termékek hiányát, a szűk ingatlankínálatot tartják az idei év nagy kihívásának, legtöbbjük mégis a tavalyhoz hasonlóan erős évre, 1,7-1,8 milliárd euró értékű ingatlanbefektetési tranzakcióra számít - rajzolódott ki a kissé ellentmondásos piaci kép a CBRE ingatlanbefektetői találkozóján.

Csökkenő dominanciával, de még mindig az irodapiac vonzza legtöbb befektetőt a magyar ingatlanbefektetési piacon.

Az új építésű irodaházak, illetve a feljavított, felújított épületekre irányuló vásárlások együttesen a befektetési piac 40 százalékára rúghatnak 2018-ban - derült ki a CBRE ingatlanbefektetői szakmai találkozóján megjelent piaci szereplők között végzett közvéleménykutatásból. A tanácsadó európai piackutatása ugyanakkor az ipari szegmens markáns előretörését mutatja, Európa-szerte először fordult elő, hogy az ipari szektor vált a legkeresettebbé, míg Magyarországon a 2017-ben elköltött 1,7 milliárd euróból 231 millió euró áramlott ipari ingatlanok megvásárlására.

A magyar ingatlanbefektetési piac legnagyobb kihívása a megfelelő termékek hiánya - vélték a helyszíni felmérésen legtöbben. Második leggyakrabban említett aggodalomként a finanszírozási kondíciók esetleges változása jelent meg. A szűkös kínálatnak azonban ellentmond az idei várható befektetési volumenre adott becslés, mely szerint a helyben megkérdezettek 36 százaléka nem vár csökkenést tavalyhoz képest, 2018-ban is 1,7-1,8 milliárd euróra becsüli a tranzakciós volument.

A magyar piac legaktívabb szereplői minden második válaszoló szerint idén elsősorban a tradicionális, konzervatív befektetők (pl. európai nyugdíjalapok) lehetnek, egynegyedük főleg a hazai tőke vásárlásaival kalkulál, minden ötödik ingatlanos friss, leginkább ázsiai tőke megjelenésére számít.

A hozamok alakulásáról pedig úgy vélték, a következő 12 hónapban leginkább az irodapiac illetve az ipari szegmens hozamain nő a nyomás.

Így látják Európában

A 400 globális szereplő megkérdezésével készített piacfelmérés egyértelműen az ipari, ezen belül különösen a logisztikai ingatlanok előretörését jelzi, most először fordult elő, hogy az ipari ingatlanok vonzóbb befektetési termékké váltak az irodáknál, a lakáspiac pedig minden ötödik befektető kedvencévé vált. A logisztikai ingatlanok jövedelmezőségének fenntarthatósága erős bérlői piacra épül, globális befektetőket vonz, megfelel az európai befektetők igényeinek, ők ugyanis erős gazdasági fundamentumokkal rendelkező piacokat kerestek - állapítják meg a felmérés készítői.

Ugyanakkor az agresszív árazás és prémium ingatlanok szűk kínálata miatt az alternatív befektetési lehetőségek - diákkollégiumok, nyugdíjasotthonok, ingatlanadósságok - iránt is nő az igény, a válaszadók közel háromnegyede már fektetett be alternatív ingatlanpiaci eszközökbe, 70 százalékuk pedig most is aktívan keres új lehetőségeket.

Az alternatív eszközök részesedése az utóbbi tíz évben évi 45 százalékot nőtt a befektetési forgalomban, ez 2016-ban 23,6 milliárd eurót jelentett.

Ezek a legkedveltebb helyszínek

A befektetők által legkeresettebb öt európai város Párizs, Madrid, Amszterdam, Frankfurt és London. Párizs az ötödik helyről ugrott az első helyre annak az elvárásnak megfelelve, hogy a 2017-es évek politikai és gazdasági lendülete pozitív hatással lesz az ingatlanpiacon. London továbbra is a legfontosabb cél az Európán kívüli befektetők számára, és kétségtelenül továbbra minden más európai városhoz képest vonzóbb befektetői célpont marad.

Az elemzés szerint ezek a preferenciák jelzik, hogy melyek lesznek azok a piacok, ahol nő a forgalom a következő 12 hónapban. Néhány hónap alatt Franciaországban már észlelhető egyfajta elmozdulás, s fundamentumok javulásának köszönhetően Madrid is jelentős befektetői érdeklődésre tarthat számot. A német gazdaság jelenlegi erőssége és a kínálat hiánya továbbra is befolyásolja a befektetői keresletet valamennyi kulcsfontosságú piacon.

A 2017-es 291 milliárd eurós forgalom rekordév volt az európai ingatlanbefektetések piacán, 2018-ban azonban ennél nagyobb tranzakciós volumen várható, legalábbis az EMEA-régióban (Európa, Közel-Kelet, Afrika) befektetők harmada számít erre, szemben a tavalyi 26 százalékkal. 2017 után 2018-ban is az ingatlankínálat az aggodalom elsődleges forrása a befektetők számára, ami globális szinten is a legnagyobb kihívás a CBRE szakértői szerint.

A felmérés jelentős változást mutat a befektetők vásárlási motivációiban: a jövedelemtermelés elsődlegessége mellett kiemelkedően erősödött a portfólió diverzifikálásának szándéka. Változott a földrajzi preferencia is 2018-ban, míg az amerikai ingatlanbefektetések népszerűségének csökkenése mellett Európa vált vonzóbb, biztonságosabb befektetési célponttá.

(Emlékezés Demján Sándorra)



