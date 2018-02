Változás jön a lakásépítésekben - zuhanást várnak

Egy lakástámogatási rendszer nem nevezhető hatékonynak, ha egy 200 milliót meghaladó építési költségű lakás építtetője 38 milliós támogatáshoz juthat, mint a jelenlegi magyar rendszerben - véli Varga Dénes lakáspolitikai szakértő, aki zuhanásszerű visszaesés várt 2020-ban az új lakások átadásában, az eddigi konjunktúrában felhúzott lakások minőségi megfelelőségét pedig kérdésesnek tartja.

Tartóssá tehető-e az építőipari konjunktúra, és hogyan hatnak a piacra a jelenlegi lakástámogatások - tette fel a kérdést Varga Dénes közgazdász, lakáspolitikai szakértő a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) a lakásállomány megújításának kihívásait körüljáró konferencián tartott előadásában, aki összességében arra a megállapításra jutott, hogy a jelenlegi támogatási rendszer hatékonysága borzasztóan alacsony.

Tovább nőtt az egyenlőtlenség

Megállapítását többek között azzal támasztotta alá, hogy a támogatások, pontosabban az új lakások értékesítését érintő 5 százalékos áfa azokban a megyékben élénkítette az építést, amelyekben egyébként is mozog a piac - ezzel tovább növelte az egyenlőtlenséget, és egy amúgy is fizetőképes réteget hozott még jobb helyzetbe. Azokban a megyékben viszont, amelyekben teljesen leálltak a válság alatt az építkezések (a lakosság 40 százaléka él ilyen térségekben), a támogatásoknak sem volt érezhető hatása.

Visszaesés várható 2020-ban

Az élénkítés emellett nem csak a múltbeli elhalasztott keresletet támasztotta fel, hanem a jövőbeli keresletet is előrehozta, amely majd nagyon fog hiányozni a következő évek lakáspiacáról. Varga szerint a túlélénkítés már a korábbi, kétezres évek eleji-közepi lakáspiaci boom idején is lejátszódott. Mint fogalmazott: kár, hogy az akkori tapasztalatokat nem hasznosították a döntéshozók, így újra hasonló hibába estek, már látszanak a jelei, hogy ugyanez következik be most is. Az adatbázisokból ugyanis jól látszik, hogy 2020-ra egyetlen vállalkozói lakás átadása sem várható, azaz zuhanásszerű visszaesésre lehet számítani az 5 százalékos áfa határidejének lejártával - hangsúlyozta Varga Dénes.

10 milliós támogatás a sokadik lakásra?

A szakértő szerint akkor működik jól a lakáspiac és a lakáspolitika, ha egy új otthon felépítésével több család lakáshelyzete is megoldódik, ehelyett most a 10 milliós támogatással második, harmadik ingatlanukat vásárolták meg a családok, vagyis a családonkénti 10 milliós állami támogatással nagyrészt nem a háztartások helyzetén javítottak. Egy ilyen lakásépítési támogatás nem tölti be igazi funkcióját - fogalmazott Varga. Arról nem is beszélve, hogy a "szociális lakásépítésre " érvényes 5 százalékos áfa áldásos hatásából az is részesült, aki 200 milliósnál drágábban felépített, igaz 150 négyzetméteresnél kisebb ingatlanára, 38 milliós kedvezményhez jutott ilyeténképpen - tette hozzá a szakértő.

Csak egy szűk rétegnek kedvezett az állam

Varga Dénes szerint a mindenkori kormánynak az éves GDP 1-2 százalékával, hatékony struktúrában kellene támogatnia a lakáspiacot, ezzel szemben most ennek a felét sem szánják rá, ráadásul az 5 százalékos áfa olyan ingadozást vitt a rendszerbe, ami csak egy szűk rétegnek kedvezett, de annak nagyon. Varga egy fenntartható lakástámogatási modellben a gyerekek utáni támogatási struktúrán is változtatna, a 3 gyerek után járó 10 milliós támogatás 6 millió forintra csökkentené, az egy-két gyermekre járó összegeket pedig növelné, és nem differenciálna a lakáscéltól (új építés vagy felújítás) függően.

Lakbértámogatás kellene a szakértő szerint

Álláspontja szerint nem szabad olyan elemeket vinni a rendszerbe, amelyekről sejthető, hogy módosításra szorulnak majd, a lakástámogatási rendszer legfontosabb eleme szerinte ugyanis maga az állandóság, emellett pedig a jövedelempolitika.

A bérlakás építésre vonatkozó kérdésre válaszolva Varga úgy vélte, irreálisnak tart egy ilyen programot, mivel egy bérlakás felépítésére szánt összegből három család lakáshelyzetét lehet megoldani lakbértámogatási konstrukcióval. Továbbá szerinte a széles rétegeket érintő lakhatási szegénységben élőknek szintén nem jelent megoldást néhány száz vagy ezer bérlakás felépítése.

