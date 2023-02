A republikánus vezetésű Missouri állam leszavazta azt a javaslatot, amely megtiltotta volna, hogy kiskorúak nyíltan, felnőtt felügyelete nélkül lőfegyvert hordjanak magukkal közterületen – írja a The Guardian.

A képviselők 104-39 arányban szavaztak ellene, és mindössze egyetlen republikánus támogatta a korlátozást.

A demokraták képviselője, Donna Baringer azzal érvelt, hogy az ő körzetében kifejezetten a rendőrség kérte a változtatást, mondván, hogy

14 évesek ne sétálgassanak már az utca közepén AR-15-ös félautomatákkal, St. Louis városában.

Donna Baringer szerint most egyenesen felhatalmazást kaptak. Ráadásul a rendőrök keze is jelentősen meg van kötve. Pláne, hogy 2017-ben a missouri törvényhozók hatályon kívül helyezték a rejtett fegyverviselésre vonatkozó legfőbb követelményeket is.

A republikánus Lane Roberts – a Missouri állambeli Joplin volt rendőrfőnöke és állami közbiztonsági igazgatója – a gyermekek fegyvertartásának korlátozásáról szóló tervet egy szélesebb körű bűnügyi törvényjavaslatba csomagolta bele, amelyet a képviselőház meg is szavazott. Csakhogy később épp a Lane Roberts által vezetett képviselőházi bizottság törvényhozói voltak azok, akik végül törölték a fegyverekre vonatkozó passzust.

A republikánusok a fegyverviselési jogok szükségtelen megsértéseként értelmezték a javaslatot.

Tony Lovasco, a St. Louis-i O'Fallon külváros republikánus képviselője azzal érvelt, hogy

nem vádolhatunk meg embereket bűncselekményekkel pusztán azért, mert azt feltételezzük, hogy ártani fognak valakinek, akkor sem, ha az illető kiskorú

– fejtegette a politikus.

Az intézkedés további rendelkezései egyébként lehetővé tennék a kormányzó számára, hogy különleges ügyészt nevezzen ki a magas bűnözési rátával küzdő környékeken, ami egyértelműen Kim Gardner, a St. Louis-i kerületi ügyész hatáskörét csorbítaná.

Kim Gardnert 2016-ban választottak meg St. Louis első fekete bőrű női ügyészének és évek óta a republikánusok céltábláján szerepel. Szerintük ugyanis nem tűnik elég hatékonynak a bűnözés elleni küzdelemben.

Rengetegen tartanak otthon lőfegyvert

Épp Missouri és Illinois államokban végeztek korábban felmérést, amelyből kiderült, hogy a megkérdezett családok körülbelül fele tart otthon lőfegyvert. Ez pedig sokszor rossz kezekbe kerül: a kutatás évében minden másnap meghalt egy gyerek fegyverbaleset következtében.

Az amerikaiak többsége ennek ellenére sem akarja a fegyvertartás szigorítását.

Az a hír is bejárta a világsajtót amikor 2009-ben egy 6 éves missouri kislány agyonlőtte 2 éves testvérét. A gyerek édesapja fegyverével játszott, amikor az véletlenül elsült. A golyó áthatolt a kislány lábán és úgy ejtett halálos sebet az öccsén. A gyerekek édesapja börtönőrként dolgozott, a gyilkos fegyver azonban nem a szolgálati pisztolya volt.