Sok hírest embert megszédített a lehetőség, amit a Twitter adott neki: hirtelen az egész emberiséghez szólhatnak, és akár 100 milliós követőtábor is figyelheti minden szavukat, amit aztán a média sebesen közvetít mindenkihez, akit csak el lehet érni. Óriási hatalom ez: Donald Trump korábbi amerikai elnök is harsogta rajta sokszor hivatalához méltatlan kijelentéseit, de még az orosz-ukrán háború döntéshozói is itt fenyegetik egymást.

Egyetlen lelkes felhasználónak adatott meg csak ugyanakkor, hogy fogja, és tokkal-vonóval megvegye magát a Twittert, így már nem csak egy a sok híres szónokló közül, hanem uralja is a céget. Ez pedig Elon Musk, kinek egyik sikervállalkozása, a Tesla olyan gigantikusra nőtt a tőzsdén, hogy részvényei egy részének eladásával fedezhető lett az ügylet.

A híres vállalkozóval azonban elszaladt a ló, és szerzeményét nem olyan gonddal kezelte, mint korábban a Teslát vagy a SpaceX űrvállalatot, hanem inkább olyan hatást keltett, mint elefánt a porcelánboltban, ezt még képileg is erősítette, hogy az első nap egy mosdókagylóval érkezett új cégéhez.

Tény, hogy miután Elon Musk lett a tulajdonos, a szabad vállalkozások fellegvárában, az USA-ban majdhogynem azt tesz a cégével, amit akar, bár az alkalmazottakkal azért már ott sem illik durván bánni. Márpedig ő közölte, hogy vagy megszoknak, vagy megszöknek, azonban a helyzet feloldásában segített egy hölgy, Ella Irwin, akinek Elon Musk komoly előmenetelt ígért, ha segít neki abban, hogy cégvezetési szándékait úgy közvetítse, hogy közben bizalmat teremtsen a munkavállalók körében.

Tavaly november 17-én a Twitter a biztonsággal és bizalommal foglalkozó részleg alkalmazottai bő egy órát kaptak arra, hogy döntést hozzanak: aláírják, hogy elfogadják Elon Musk feltételeit, vagy távoznak. Egy dolgozónak meglehetősen ijesztő egy ilyen ultimátum, hiszen nincs is tisztában vele, hogy pontosan mit várnak tőle, és milyen megpróbáltatásoknak lesz kitéve.

Elon Musk elképzelései teljesen szembementek az évek alatt kidolgozott korábbi módszerekkel, amelyekkel a felhasználók bizalmát megnyerték, és az osztály dolgozói attól féltek, hogy napok alatt kárba vész több éves munkájuk eredménye.

Ella Irwin azonban egyetértett Elon Musk elképzeléseivel, miután a friss Twitter-vezér részletesen elmondta neki, mit miért szeretne, és egyben megbízta azzal, hogy a cég új módszereit részben Twitter-üzenetekben, részben újságcikkekben magyarázza el közérthetően a nagyközönségnek, és így próbálja helyreállítani a bizalmat.

Twitter Safety will be posting an update on general amnesty reinstatements this week. As a reminder, we will not reinstate users who engaged in threats of harm or violence, fraud or other illegal activity and we will suspend accounts for this type of activity immediately. https://t.co/VgdfVPHsBh