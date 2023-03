Jóváhagyta a török parlament is Finnország csatlakozását a NATO-hoz – írja a Reuters. Miután a héten már Magyarország is rábólintott hivatalosan is a finnek csatlakozására, a hosszas huzavona lezárult.

Recep Tayyip Erdoğan török elnök egyébként már korábban megígérte Finnországnak, hogy ratifikáció formájában ismerik el fáradozásaikat, amelyekkel Ankara kedvére próbáltak tenni. A finnek konkrét lépéseket tettek a török vezetőség által terroristáknak kikiáltottak ellen, valamint a védelmi export felszabadítása érdekében.

A NATO-tagság megerősíti majd Finnország biztonságát, de az egész balti-tengeri térség és Észak-Európa stabilitását is javítja

– olvasható a finn kormány közleményében, amelyet a török parlamenti szavazás után tettek közzé.

Az amerikai külügyminisztérium üdvözölte a törökök döntését Finnországgal kapcsolatban, és arra biztatták Ankarát, hogy Svédország esetében pörgessék fel ezt a folyamatot. Finnország és Svédország tavaly közösen adta be NATO-csatlakozási kérelmét, a svédek esetében azonban még nem érkezett meg a jóváhagyás sem a török sem a magyar parlament részéről.

„Finnország kiáll Svédország mellett most és a jövőben is, támogatjuk a csatlakozásukat” – nyilatkozta Sanna Marin finn miniszterelnök is.

Hogyan tovább?

A ratifikációt követően Magyarországnak és Törökországnak is el kell küldenie Washingtonba a finn csatlakozás támogatását igazoló dokumentumot, majd Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára hivatalosan is meghívja Finnországot a katonai egyesülésbe. A finn parlament egyébként március elején már nagy többséggel elfogadta azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi az ország csatlakozását a NATO-hoz.

Utolsó lépésként Finnországnak el kell juttatnia a külügyminisztere által aláírt csatlakozási okiratot az Egyesült Államokba. Amint eléri az amerikai külügyminisztériumot a dokumentum, Finnország hivatalosan is NATO-tagállammá válik.