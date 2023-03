Kudarcba fulladt a japán H3 rakéta küldetése – közölte a japán űrkutatási hivatal (JAXA). Az 57 méter magas H3 nevű hordozórakéta kilövése gond nélkül megtörtént a Tanegasima szigeti japán űrközpontból, azonban a hajtómű második fokozata nem indult be az űrbe való kilépés után, így a misszió irányítói kénytelenek voltak kiadni az önmegsemmisítő parancsot, mert már nem volt remény a rakéta Föld körüli pályára állítására.

A japán űrkutatási hivatal régóta készült a kilövésre, a rakéta modern és költséghatékony megoldás lett volna, amellyel felvehetik a versenyt az Elon Musk amerikai milliárdos által alapított SpaceX űrkutatási vállalattal.

Az országnak évtizedek óta ez az első új fejlesztésű űrrakétája, fedélzetén az ALOS-3 megfigyelő műholddal, amely infravörös érzékelői segítségével az észak-koreai ballisztikus rakéták kilövését is képes lett volna észlelni.

Az új fejlesztésű rakéta hajtóműve már 3D-nyomtatott alkatrészeket is tartalmazott, és a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) is szállított volna készleteket.

The Live stream of the first H3 Launch Vehicle (#H3 TF1) with Advanced Land Observing Satellite-3 (ALOS-3) onboard has just started now. Please join us on our JAXAChannel!https://t.co/nUzFPrQ6gj