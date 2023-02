Joe Biden hétfő reggel teljes titoktartás mellett érkezett Kijevbe, ahol egy legalább félmilliárd dolláros támogatási csomagot jelentett be, amellyel az Egyesült Államok és szövetségesei segítik Ukrajnát.

Marjorie Taylor Greene, a képviselőház tagja az elnök kijevi látogatását rendkívül sértőnek nevezte. A közösségi médiában közzétett üzenetében azzal vádolta a kormányzatot, hogy az amerikai embereket arra kényszeríti, fizessék az ukrán kormányt és a háborút.

– fogalmazott Marjorie Taylor Greene. Ezzel arra utalt, hogy február 20. az Elnök Napja, szövetségi ünnepnap, amelyen az első elnök, George Washington születésnapjára is emlékeznek.

A képviselőház tagja azt is hozzátette, hogy az ukrajnai háború amerikai támogatása olyan, mint egy amerikai háború Oroszországgal, amire Ukrajnát csak meghatalmazta. „Az ukrán-orosz háborún keresztül ez egyre inkább olyan, mint egy amerikai-kínai háború” – vélekedett Marjorie Taylor Greene.

The U.S. support for war in Ukraine has been like a U.S. proxy war with Russia.



But now it’s becoming more like a U.S.- China war through the Ukraine - Russia war.



End it now!