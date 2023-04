Izrael légitámadást intézett Libanon déli részét célba véve, és növelte a Gázai övezet elleni csapásokat, válaszul arra a 34 rakétára, amelyet csütörtök délután Libanonból indítottak Izrael északi részei ellen – tudatta az izraeli hadsereg.

Több fórumon is közölték, hogy a légitámadás során a csütörtöki támadásért felelős iszlamista Hamász szervezetet vették célba. A Twitteren azt írták, hogy többek között a Hamászhoz tartozó dél-libanoni terrorista infrastruktúrákat találtak el a válaszul adott támadás során.

A hadsereg nem hagyja, hogy a Hamász terrorista szervezet Libanonból működhessen – jelentették ki, hozzátéve: "a libanoni állam minden olyan támadásért felelős, amelyet az ország belterületéről indítanak".

The IDF struck targets including terrorist infrastructures belonging to Hamas in southern Lebanon.



The IDF will not allow the Hamas terrorist organization to operate from within Lebanon & hold the state of Lebanon responsible for every directed fire emanating from its territory. pic.twitter.com/LIAlbOa3Rn