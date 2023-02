Az ukrajnai háborúban február 12. előtt 14 093 orosz katona halt meg – írja a Lettországban működő oroszországi hírekkel foglalkozó Meduza a Mediazona és a BBC orosz kiadására hivatkozva. Erre a számra kizárólag nyilvános nyilvántartások és más nyílt források felhasználásával jutottak.

Ebben a számban benne van 1082 olyan orosz is, akiket Vlagyimir Putyin orosz elnök mozgósítási rendelete alapján soroztak be. Ebből a BBC megállapításai szerint 49 behívott úgy halt meg, hogy soha nem is hagyta el Oroszországot – a hadsereg gyűjtőpontjain és katonai bázisokon –, közülük nyolcan öngyilkosok lettek, és legalább hatan balesetben – például kiképzésen vagy úton – haltak meg.

A BBC értékelése szerint az orosz hadsereg képtelennek bizonyult az új katonák beáramlásának befogadására és kiképzésére.

Az októberben közzétett gyászjelentésekből ítélve a behívottak első csoportjait mindössze 3-7 napos kiképzés után küldték harcba – írja a Meduza.

A novemberben és decemberben a frontra érkezők felkészültebbek és jobban felszereltek voltak a harcra. Ugyanakkor a portál szerint gyakran előfordult, hogy egyfajta szolgálatra képezték ki a frissen besorozott oroszokat, de a fronton már valami mást kellett csinálniuk: például a tüzérségi embereket hirtelen a gyalogsághoz helyezték át.