Interkontinentális ballisztikus rakéta próbaindítását hajtották végre az orosz hadászati rakétaerők – közölte az orosz védelmi tárca.

A TASZSZ szerint kedden indították a rakétát az Asztrahán megyei Kapusztin Jar lőtérről, mobil földi indítóállásról, a rakéta gyakorló robbanófeje a kazahsztáni Szari-Nagan gyakorlótéren talált el egy célpontot a tervezett pontossággal.

Russia successfully conducts “advanced” intercontinental ballistic missile test, says defence ministry, weeks after Moscow suspended participation in New START treaty with the US



Follow our live coverage????https://t.co/aP0OlHNzmZ