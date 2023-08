Egy Twitter-bejegyzés olyan transzparenst mutat be, amelyen egy új orosz birodalom látható: ez magába foglalja egész Közép- és Kelet-Európát, az újraosztott Németországot, Finnországot, Közép-Ázsiát, Mongóliát és Alaszkát, és egy felirat is olvasható rajta:

Megtanítunk szeretni a hazát.

1/ A training centre in Tambov, Russia, has hung a banner showing a 'new Russian empire' comprising all of central and eastern Europe, a re-divided Germany, Finland, central Asia, Mongolia and Alaska, with the slogan "We will teach you to love the Motherland". ⬇️ pic.twitter.com/YBQRi9koJ2