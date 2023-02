A SpaceX lépéseket tett annak érdekében, hogy korlátozza az ukrán hadsereg műholdas internetszolgáltatásának használatát, amelyet elsősorban drónok vezérlésére használnak, miközben Kijev Oroszország teljes körű inváziója ellen küzd - közölte a vállalat elnöke szerdán, hozzátéve, hogy az ukránok olyan módon használták a hálózatot, ami nem volt része semmilyen megállapodásnak.

- mondta Shotwell, anélkül, hogy részletezte volna, milyen konkrét intézkedésekről van szó.

Alig néhány nappal azután, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát, amely az ország infrastruktúrája elleni kibertámadások sorával járt együtt, a SpaceX lépéseket tett, hogy Kijevet csatlakoztassa műholdas internethálózatához, lehetővé téve az online hozzáférést üvegszálas kábelek nélkül.

Elon Musk azonban tavaly októberben aggodalmakat keltett Kijevben és a nyugati szövetségesek körében, miután a Kreml beszédtémáinak egy sorát tweetelte, béketervként tálalva azokat. Később, októberben Musk azt is közölte, hogy nem hajlandó tovább fizetni az ukrajnai Starlink internetterminálokért, helyette az amerikai védelmi minisztériumot kérte fel a felelősség átvételére.

A milliárdost közvetlen bírálat érte az ukrán csapatok részéről a SpaceX-vezér szerdai megjegyzése miatt. Miután Elon Musk kizárta annak lehetőségét, hogy a Starlinket Ukrajna védelmének egyik elemeként (drónokkal való kommunikáció) használja, nem beszélhet többé értékekről és demokráciáról. Azzal, hogy elvág egy bizonyos lehetőséget az ukránoktól, hogy megvédjék magukat - Musk közvetlenül az ukránokat öli - írta Twitter-nyilatkozatában Vitalij Ovcsarenko ukrán katona.

Mihajlo Fjodorov, Ukrajna digitális átalakulásért felelős minisztere a Politiconak elmondta:

Fjodorov hozzátette, hogy a Starlink naponta több ezer élet megmentésében segít. „Az energetikai infrastruktúra a Starlinknek köszönhetően továbbra is működik. Az orvosok bonyolult műtéteket végeznek a Starlink által biztosított kapcsolatnak köszönhetően. Elon Musk az egyik legnagyobb magánadományozója jövőbeli győzelmünknek.”

