New York maradt a világ legdrágább üzleti úti célja 2022-ben is. New York City naponta körülbelül 796 dollárba (291000 forint) kerül az üzleti útra oda érkezők pénztárcájának.

Az ECA nemzetközi tanácsadó cég összeszámolta négycsillagos szállodák, étkezések, taxik, italok és járulékos költségek összegét az üzleti utakról szóló felmérésében – írja a Bloomberg.

Összehasonlítottuk Budapest és a környező fővárosok megélhetési költségeit Milliós bécsi átlagfizetésből sörözni Pozsonyban, mellé olcsó belgrádi cigarettát szívni, majd 550 forintos román benzint tankolva hazaautózni a kisrezsijű bukaresti lakásba. Anyagi szempontból ilyen lenne az ideális mindennapos élet ezen a vidéken. Bővebben>>>

Az Egyesült Államok uralta a rangsort a fővárossal, Washingtonnal és San Franciscoval, melyek egyaránt az első öt között végeztek, míg a svájci Genf és Zürich is a lista élére ékelődtek a két amerikai város közé.

Az utazási költségek emelkedésében nagy szerepet játszott a növekvő infláció, míg a világjárvány okozta keresletcsökkenés miatt például Kínában olcsóbban lehetett eltölteni egy napot.

Hongkong volt a legdrágább úti cél Ázsiában, 520 dolláros (190 ezer forint) napi átlagköltséggel – mindössze kétezer forinttal előzte meg a rivális pénzügyi központot, Szingapúrt. London és Párizs megőrizte helyét az első tízben, és az angolai Luanda volt a legdrágább úti cél Afrikában.

A világ 10 legdrágább városa

A világ 10 legdrágább üzleti utazási helyszínén egy nap költségei körülbelül a következők forintba átszámolva: